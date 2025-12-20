14.9 C
Dalla Regione un contributo per ridurre i costi per chi usufruisce della mensa biologica

L'assessore Marras: "Previsto anche un evento di informazione e di promozione nelle scuole per promuovere il consumo di prodotti biologici”

Economia
Una mensa scolastica (foto Toscana Notizie)
FIRENZE – La Regione Toscana si attiva per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa biologica, utilizzando le risorse dell’apposito fondo istituito dal ministero dell’agricoltura.

Spiega l’assessore all’agricoltura Leonardo Marras: “È un’iniziativa che valorizza un settore fondamentale dell’agricoltura toscana e con la quale investiamo sul futuro, sulla salute dei giovanissimi, confermando l’attenzione anche per la cultura della salute nei Comuni e per le famiglie. Coerentemente con questa finalità e con la previsione del rondo sarà realizzato un evento di informazione e di promozione nelle scuole per promuovere il consumo di prodotti biologici nell’ambito dei servizi della refezione scolastica”.

Lo stanziamento da parte della Regione per la riduzione del costo dei pasti ammonta a oltre 320mila euro (320.879,88), da trasferire ai Comuni beneficiari riportati nell’apposito elenco istituito presso il ministero, a cui si aggiungono 42mila euro (42.382,49) per le iniziative di informazione da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico 2025-2026.

