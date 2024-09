Festività e ponti lunghi: 2025 anno favorevole per chi vuole programmare le vacanze

Getting your Trinity Audio player ready...

La pianificazione delle vacanze

può anche essere un’arte: richiede attenzione, strategia e un pizzico di calcolo.

Nel 2024 e nel 2025, con una sapiente organizzazione, sarà possibile godere di lunghe pause sfruttando al meglio i giorni di ferie a disposizione. Con pochi giorni di ferie, infatti, si potranno ottenere giorni di vacanza in più, sfruttando in maniera oculata ponti e festività.

Già nel 2024, ci sono diverse opportunità per creare dei lunghi weekend sfruttando le festività nazionali. Vediamo mese per mese come organizzare al meglio i giorni di ferie.

Si parte dalle festività natalizie. Natale e Santo Stefano cadono di mercoledì e giovedì. Con un solo giorno di ferie, insomma, si potranno fare quattro giorni di vacanza, aggiungendone altri due si arriva all’1 gennaio e, volendo, con altri due giorni si arriva al weekend successivo. Cinque giorni di ferie, insomma per avere 12 giorni liberi.

Si va poi direttamenti ai ponti del 2025. Pasqua e Pasquetta cadono il 20 e il 21 aprile. Prendendo un solo giorno di ferie venerdì 18 aprile (sempre se non si lavora di sabato), si può ottenere un weekend lungo di quattro giorni. Una festa che potrà essere agganciata al 25 aprile, che cade di venerdì, per allungare ulteriormente la pausa dal lavoro, con soli 4 giorni di ferie complessivi.

L’alternativa è agganciare la festività del 25 aprile all’1 maggio, che è un giovedì, e con il venerdì 2 da prendere libero si trasforma immediatamente in un altro weekend lungo tutto da godere.

Senza ferie aggiuntive si allunga, invece, il weekend del 2 giugno, Festa della Repubblica, che cade di lunedì.

Si prosegue poi con Ferragosto, che cade di venerdì e allunga anche in questo caso il weekend per poi proiettarsi direttamenti ai nuovi ponti invernali del 2025.

Tante le opportunità, quindi, per godersi delle meritate vacanze senza sprecare preziosi giorni di ferie.