Agricoltura, anno record per la Toscana: erogati 535 milioni di euro

Un’iniezione di liquidità senza precedenti recenti per le campagne toscane. Il 2025 va in archivio con un risultato storico per il settore primario: oltre 535 milioni di euro sono stati versati nelle casse delle aziende agricole del territorio. A staccare gli assegni è stata ARTEA, l’Agenzia regionale per le erogazioni. La cifra rappresenta un record assoluto: è la somma più alta mai distribuita dal 2016 a oggi.

Questi pagamenti segnano il traguardo finale della Programmazione 2014-2022. Un ciclo di investimenti che si è concluso sfruttando ogni centesimo disponibile. La Regione, infatti, è riuscita a garantire il pieno utilizzo delle risorse europee FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). Nessun fondo è andato perduto, tutti i target di spesa sono stati raggiunti.

Soddisfatto l’assessore all’Agricoltura ed Economia, Leonardo Marras. “È un dato che va sottolineato”, spiega l’assessore. Il risultato certifica due cose. Da un lato la solidità della gestione politica e amministrativa regionale. Dall’altro, la vitalità del tessuto imprenditoriale. “Il settore, seppur tra mille difficoltà – conclude Marras – ha dimostrato grande reattività. Ha saputo cogliere tutte le opportunità che sono state offerte”. Un segnale di fiducia per il futuro dell’agroalimentare toscano.