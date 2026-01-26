Missione da 1,3 miliardi: l’oro di Firenze vola a Sharjah per presidiare il mercato arabo

FIRENZE – L’oro di Firenze vola nel Golfo Persico. Cinque aziende toscane sono pronte a brillare alla settima edizione del Jewels of Emirates Show. L’appuntamento è fissato dal 28 gennaio al 1° febbraio presso l’Expo Centre di Sharjah.

L’Italia gioca un ruolo di assoluto privilegio. È l’unico Paese estero presente con un proprio padiglione nazionale. Lo spazio è curato da Artex e ospiterà in tutto 33 eccellenze del Made in Italy. La rappresentanza toscana è forte e radicata nel distretto fiorentino. I nomi sono: Baloo Gioielli, F.lli Chilleri, Fabio Fanfani, FerriFirenze e Novecentonovantanove.

La fiera è un hub strategico per il lusso. I numeri della scorsa edizione parlano chiaro: 150 espositori e oltre 9.000 visitatori, inclusi VIP e diplomatici. La richiesta è talmente alta che il padiglione italiano è stato ampliato del 25%. “Una ‘Luxury Zone’ cresciuta grazie alla fiducia ventennale con l’ente fiera locale”, spiega Sara Biagiotti della direzione di Artex.

Il motivo di tanto interesse è nei bilanci. Il mercato arabo traina l’export di preziosi come pochi altri. Nel 2025 le vendite italiane negli Emirati hanno raggiunto 1,3 miliardi di euro. Si registra un balzo del 55% rispetto all’anno precedente, nonostante il costo della materia prima sia ai massimi storici. Essere a Sharjah, per le imprese fiorentine, significa presidiare uno dei mercati più ricchi al mondo.