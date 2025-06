In piazza per il contratto: nuovo sciopero dei lavoratori metalmeccanici

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Nuovo sciopero per il contratto dei lavoratori metalmeccanici con lo slogan ‘Senza contratto il paese si blocca’.

Oggi il corteo si è tenuto, nell’ambito dell’astensione nazionale per il settore, a Firenze con l’organizzazione delle sigle Fim, Fiom e Uilm. I lavoratori hanno sfilato per le vie del centro per arrivare Oltrarno, in piazza del Carmine per i comizi conclusivi.

Forte la partecipazione: vicina al 100 per cento per le acciaierie di Piombino e Magna di Livorno, dell’85 per cento per Nuovo Pignote, intorno all’80 per cento per Pierburg di Livorno e Valmet a Lucca (dove è in atto una vertenza sugli esuberi). Oltre il 50 per cento gli scioperanti all’Hitachi di Pistoia e alla Leonardo di Campi Bisenzio.