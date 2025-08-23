25.7 C
Firenze
sabato 23 Agosto 2025
Consorzio Metis, prende vita il nuovo volto della transizione digitale toscana

Banda ultralarga, reti mobili, tutela dei dati e servizi cloud: l'organismo avrà il compito di rafforzare cittadini, imprese e amministrazioni

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
Metis
Foto di: sito web / Regione Toscana
1 ' di lettura
FIRENZE – Metis diventa il motore della transizione digitale in Toscana. Con l’approvazione della legge regionale 57/2024, il consorzio è stato riconosciuto come organismo in house della Regione e guiderà lo sviluppo della connettività e dell’innovazione digitale sul territorio.

A presiedere il nuovo cda sarà Francesco Di Costanzo, affiancato da Angela Bagni e Antonio Tozzi, con Walter Volpi direttore generale.

Le priorità sono chiare: banda ultralarga, reti 4G e 5G, cybersecurity, supporto a Comuni, aziende sanitarie e pubblica amministrazione, oltre alla creazione di sistemi basati su cloud e intelligenza artificiale. Centrale anche il ruolo dei Punti di facilitazione digitale per avvicinare i cittadini ai nuovi servizi.

Il presidente Eugenio Giani ha sottolineato che la connettività è un diritto sociale e ha annunciato la volontà di inserirla nello statuto regionale: “Non possono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B”.

Secondo l’assessore Stefano Ciuoffo, Metis rappresenta “la sintesi di un lavoro pluriennale” e sarà decisivo anche per la digitalizzazione delle opere pubbliche e la protezione dei dati strategici.

Per Di Costanzo, il compito sarà “aggiornare costantemente la mappa delle criticità”, così da offrire strumenti concreti a cittadini, imprese e amministrazioni. Un passo che può rendere la Toscana più competitiva, inclusiva e connessa.

