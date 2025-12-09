Mur, 45 milioni di euro per i progetti di ricerca degli atenei toscani

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il Fondo per la scienza agli atenei toscani segna un passo avanti significativo nel panorama nazionale della ricerca: circa 45 milioni di euro sono stati assegnati a 35 progetti sviluppati dalle principali istituzioni accademiche della regione. Il dato emerge dagli esiti del terzo Bando del Fondo italiano per la scienza (Fis), pubblicati dal Ministero dell’università e della ricerca.

Secondo il quadro fornito dal ministero, l’incremento dei finanziamenti rappresenta un salto rilevante rispetto all’edizione precedente. Nel 2024, infatti, gli atenei toscani avevano ottenuto circa 18 milioni di euro. L’assegnazione attuale, spiegano gli uffici regionali, conferma una capacità competitiva in crescita in un contesto altamente selettivo, con oltre 5mila proposte presentate a livello nazionale a fronte di poco più di 300 progetti finanziati.

Un dato accolto con soddisfazione dalla Regione Toscana, che attribuisce il risultato al consolidamento del lavoro condotto da università e centri di ricerca del territorio. L’assessora alla cultura, università e ricerca Cristina Manetti ha definito l’esito “un risultato che rappresenta motivo di grande soddisfazione e conferma il valore del sistema universitario regionale”. Manetti ha poi sottolineato come l’attuale assegnazione “segna un progresso significativo rispetto all’edizione precedente del bando, quando gli atenei toscani avevano ricevuto circa 18 milioni di euro”.

Guardando ai prossimi passi, la Regione conferma il proprio impegno nel rafforzamento della collaborazione con le istituzioni accademiche. Manetti ha affermato che “la Regione continuerà a collaborare con università e centri di ricerca per consolidare questo percorso di crescita e innovazione”, con l’obiettivo di sostenere percorsi scientifici capaci di generare ricadute culturali, economiche e tecnologiche.

Il Fondo per la scienza agli atenei toscani chiude dunque la terza edizione con un bilancio che evidenzia una capacità progettuale in forte ascesa e un posizionamento competitivo sempre più solido.