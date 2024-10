Getting your Trinity Audio player ready...

Nuovi punti digitali facile, Regione: “Toscana in prima linea”

Inaugurati nelle sedi della Cna di Pistoia e di Agliana e a Castiglione della Pescaia nuovi punti digitale facile (Pdf).

Sarà possibile attivare la carta di identità elettronica, accedere ai servizi digitali sanitari regionali a partire dalla tessera sanitaria, attivare e consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico, prenotare esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), ma sarà anche possibile prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto. Tra le prestazioni dei Pdf rientrano anche i servizi digitali scolastici, i pagamenti alle pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) e le altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), la Cns (Carta nazionale dei servizi) e la Cie (Carta di identità elettronica).

“I Punti digitali facili svolgono – afferma l’assessore regionale alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo – un’azione concreta e inclusiva che la Regione Toscana mette in campo per ridurre il divario digitale che colpisce in particolare gli strati più fragili della nostra società, a partire dalla fascia più anziana della popolazione, e non soltanto quella. E’ per questo che la Toscana è tra le prime Regioni a mettere in campo, con la collaborazione e il protagonismo degli enti locali, che ringrazio, questa misura per il rafforzamento delle competenze digitali di tutti i cittadini. Investire nell’alfabetizzazione digitale significa anche ridurre la distanza tra pubblica amministrazione e cittadino, apportando significative semplificazioni nella vita quotidiana di ciascuno di noi. Un grazie particolare va alla Cna che inserisce nel circuito toscano dei Pdf questi due nuovi nati, a Pistoia e ad Agliana”.

I Pdf, come tutti i Pdf d’Italia, sono un servizio finanziato grazie ai fondi dell’Unione Europea e fanno parte del programma “Repubblica digitale” del Dipartimento per la trasformazione digitale. Con il primo bando in Toscana sono già stati individuati, attraverso gli Enti locali, 119 punti, mentre grazie al secondo bando che era rivolto agli enti del terzo settore, la Regione Toscana conta di raggiungere la quota complessiva di 169 centri. Se l’obiettivo nazionale è di raggiungere 2 milioni di cittadini ed aprire circa 3.000 centri, in Toscana si punta a raggiungere 136 mila cittadini entro la fine del 2025.

Attivo anche il nuovo punto digitale facile a Castiglione della Pescaia, provincia di Grosseto.

Sindaca Elena Nappi: “Potenziare le competenze e l’inclusione digitale dei cittadini sono gli obiettivi di questo progetto PNRR che il comune di Castiglione della Pescaia, in partenariato con WAV-e, ha ottenuto partecipando al bando della Regione Toscana. Questo progetto non è solo un’opportunità di aumentare le proprie conoscenze digitali per gli utenti, ma anche un’occasione lavorativa per giovani del territorio che sono stati scelti per diventare i facilitatori, quindi uniamo due esigenze: imparare e lavorare. Voglio ringraziare Valeria Fabbroni che ha portato avanti con tenacia e professionalità il progetto e gli uffici comunali che lo hanno sostenuto fin da subito credendo fortemente nella bontà dei risultati che si potranno raggiungere. Vogliamo una popolazione di abitanti consapevoli e autonomi in ogni azione quotidiana della loro vita ed oggi la cultura digitale è diventata indispensabile”.

Parte del mandato di WAV-e è contrastare lo spaesamento dei cittadini di fronte al cambiamento imposto dalla transizione digitale – commenta Valeria Fabbroni, presidente di WAV-e – per poter godere delle nuove opportunità e semplificazione che la digitalizzazione offre. Per tutti”.