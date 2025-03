“Per una pronta ripresa serve l’emergenza nazionale”: appello di Giani al capo della Prociv Ciciliano

FIRENZE – Incontro fra la Regione Toscana e la Protezione Civile nazionale dopo la due giorni di allerta rossa e danni in regione.

Tanti sindaci e amministratori, donne e uomini della Protezione civile, dei vigili del fuoco, del volontariato. La sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione Toscana era piena per l’incontro in cui il presidente Eugenio Giani ha ringraziato, per la tempestività, il capo del Dipartimento nazionale, Fabio Ciciliano.

“Il senso di questa riunione – spiega Giani – è quello di far comprendere l’urgenza che venga recepita la richiesta di dichiarazione di emergenza nazionale. È un passaggio fondamentale per affrontare i problemi del ripristino di condizioni di sicurezza e vivibilità e per consentire alle popolazioni e alle attività danneggiate di accedere a sostegni finanziari e ristori. La risposta alla emergenza causata dall’ondata di maltempo è stata straordinaria: da parte dei Comuni e dei loro sindaci, della nostra Protezione civile e di quella nazionale, grazie all’intervento delle colonne mobili di altre Regioni italiane, in forza della mobilitazione nazionale disposta dal ministero. Questo ulteriore passo, l’emergenza nazionale, è necessario per rendere più sicuro e spedito il cammino della ripresa, consentendo ai sindaci di fronteggiare le somme urgenze e di poter contare su solide previsioni finanziarie”.

Il presidente Giani ha poi ricostruito l’intenso lavoro di questi giorni, mettendo in risalto anche gli insegnamenti che ne sono venuti. “Intanto – ha rivendicato – si è confermata la solidità dell’alleanza tra tutti i soggetti che sono impegnati nella tutela e difesa del territorio, dai Comuni ai consorzi di bonifica, dal sistema di Protezione civile ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, e a tutti va il ringraziamento della Regione. Poi – ha proseguito il presidente – ci sono due temi che emergono nettamente dalla gestione di questa emergenza meteorologica: la prima è senz’altro la sfida vinta nei confronti della minaccia rappresentata dalla piena dell’Arno. Sono stati scongiurati esiti disastrosi, soprattutto per Pisa, grazie all’efficacia delle opere realizzate nel corso degli anni per mettere in sicurezza il fiume. Innanzitutto il canale scolmatore di Pontedera, che, lo ricordo, è stato costruito negli anni Sessanta, ma reso realmente funzionale grazie agli interventi e agli investimenti, anche recenti, della Regione Toscana. E poi il sistema della casse di espansione, tra quelle pienamente realizzate, come Roffia, e quelle in via di realizzazione come Pizziconi e Restone. Ma l’emergenza ha anche mostrato la necessità di prestare una maggiore attenzione al reticolo dei corsi d’acqua minori, che in condizioni di alta criticità, come in questi giorni, possono rappresentare un serio problema, come dimostrano gli eventi di Sesto Fiorentino.”

“Queste situazioni – ha detto Giani – impongono ormai di fare i conti con gli effetti dei cambiamenti climatici e sull’impatto che hanno sul territorio. Penso allora ad uno strumento normativo, un vero e proprio piano intersettoriale di azioni che consenta ai Comuni di rimettere mano alla gestione ambientale, infrastrutturale dei loro territori, individuando quelle opere che nelle condizioni di oggi richiedono una diversa collocazione. Su questo avvieremo subito un lavoro di confronto, innanzitutto con gli enti locali”.

“Grazie ai sindaci – ha detto il Capo del Dipartimento di protezione civile Fabio Ciciliano- perché innanzitutto con le vostre ordinanze e le vostre azioni abbiamo evitato vittime. Il primo atto nei confronti della comunità è quello di metterla in sicurezza, vi ringrazio dunque per la responsabilità e per il coraggio”.

In attesa delle valutazioni previste per la dichiarazione di emergenza nazionale, anche alla luce di possibili nuove perturbazioni che interesseranno la Toscana, Ciciliano ha invitato gli amministratori locali ad intervenire sulle reali somme urgenze, considerando che è comunque attivo lo stato di mobilitazione nazionale.

Ciciliano ha poi ricordato il “contributo fondamentale del corpo dei vigili del fuoco e l’azione dei volontari di Protezione civile, ricordando che in questo momento in Toscana è attivo lo stato di mobilitazione nazionale (così come su altri due fronti: in Emilia Romagna e ai Campi Flegrei). In poche ore i volontari che si sono concentrati qua in Toscana hanno raggiunto il numero di mille, ciò significa che i sistemi locali, il sistema regionale e il Dipartimento Nazionale riescono a rispondere in maniera sinergica e tempestiva alle esigenze della comunità”.

“Consentitemi alcuni ringraziamenti – ha detto l’assessora alla protezione civile Monia Monni, intervenendo nella discussione – innanzitutto al capo del Dipartimento Fabio Ciciliano e a tutta la Protezione civile nazionale, che ci è stata accanto fin dalle prime ore dell’emergenza ed è stato assolutamente fondamentale per noi poter attivare le sinergie tra tutti i livelli che compongono questa grande organizzazione. Voglio ringraziare i vigili del fuoco, la cui presenza anche nella nostra sala operativa è preziosissima così come è preziosa per il sistema. Un ringraziamento particolare infine ai sindaci con i quali abbiamo vissuto in stretto contatto le ore di questa ennesima emergenza. La vostra risposta ai cittadini in difficoltà è stata davvero importante, insieme a tutti i volontari oltre mille, tra quelli della colonna mobile della Regione Toscana e quelli delle colonne mobili nazionali. Siamo arrivati intorno alle duemila presenze compreso anche il volontariato locale e sono tutti al lavoro anche in questo momento”.

Monni ha offerto il supporto della Regione ai sindaci per quanto riguarda la fase delle procedure “che – ha detto – sono molto particolari e differiscono da quelle che vediamo ordinariamente. Per questo faremo in modo di supportarvi”. Una richiesta di supporto procedurale recepita anche dal Capo della Protezione civile nazionale che ha garantito la disponibilità del Dipartimento.