Agrobit, Rifò e Ganiga portano la Toscana sul podio dell’innovazione green

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Toscana si conferma terra fertile per le idee che cambiano il mondo. Alla 19esima edizione del Premio Innovazione di Legambiente, svoltasi questa mattina (26 novembre) Design Museum di Milano, la nostra regione è stata assoluta protagonista. Su dieci riconoscimenti totali, ben tre (due vittorie e una menzione speciale) parlano toscano.

Agrobit: lo smartphone diventa agronomo Tra i vincitori assoluti c’è Agrobit Srl di Firenze. La loro invenzione, iAgro, rivoluziona il lavoro nei campi. Grazie all’Intelligenza Artificiale, basta uno smartphone per analizzare le colture. L’app suggerisce quando irrigare e come trattare le piante, riducendo l’uso di acqua e agrofarmaci fino al 40 per cento. Un trionfo per l’agricoltura di precisione e la resilienza climatica.

Rifò: la moda che non spreca L’altro grande successo arriva da Prato. Rifò Srl vince nella categoria Economia Circolare. L’azienda rigenera fibre pregiate come lana e cashmere da capi usati. Niente sprechi, niente fast fashion. Si produce a filiera corta, risparmiando fino all’80% di acqua ed energia. Un modello che unisce sostenibilità ambientale e inclusione sociale.

Ganiga: il cestino intelligente Non solo vincitori, ma anche menzioni d’onore. Ganiga Innovation Srl di Cascina (Pisa) è stata premiata per Hoooly!, il cestino intelligente. Dotato di AI e blockchain, questo dispositivo ottimizza la differenziata e premia chi ricicla bene. Un passo avanti concreto per città più pulite.

Un modello per l’Italia “La Toscana è una delle regioni con più realtà premiate”, confermano i dati. Le innovazioni toscane dimostrano che la transizione ecologica è già realtà. Non solo etica, ma sviluppo economico e benefici tangibili per tutti.