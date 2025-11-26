10.5 C
Firenze
mercoledì 26 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Agrobit, Rifò e Ganiga portano la Toscana sul podio dell’innovazione green

Legambiente premia tre realtà regionali. Successo per l'app che aiuta i campi, per i vestiti riciclati di Prato e per il cestino intelligente di Pisa

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
Agrobit, Rifò e Ganiga portano la Toscana sul podio dell'innovazione green
Agrobit, Rifò e Ganiga portano la Toscana sul podio dell'innovazione green (foto Legambiente)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Toscana si conferma terra fertile per le idee che cambiano il mondo. Alla 19esima edizione del Premio Innovazione di Legambiente, svoltasi questa mattina (26 novembre) Design Museum di Milano, la nostra regione è stata assoluta protagonista. Su dieci riconoscimenti totali, ben tre (due vittorie e una menzione speciale) parlano toscano.

Agrobit: lo smartphone diventa agronomo Tra i vincitori assoluti c’è Agrobit Srl di Firenze. La loro invenzione, iAgro, rivoluziona il lavoro nei campi. Grazie all’Intelligenza Artificiale, basta uno smartphone per analizzare le colture. L’app suggerisce quando irrigare e come trattare le piante, riducendo l’uso di acqua e agrofarmaci fino al 40 per cento. Un trionfo per l’agricoltura di precisione e la resilienza climatica.

Rifò: la moda che non spreca L’altro grande successo arriva da Prato. Rifò Srl vince nella categoria Economia Circolare. L’azienda rigenera fibre pregiate come lana e cashmere da capi usati. Niente sprechi, niente fast fashion. Si produce a filiera corta, risparmiando fino all’80% di acqua ed energia. Un modello che unisce sostenibilità ambientale e inclusione sociale.

Ganiga: il cestino intelligente Non solo vincitori, ma anche menzioni d’onore. Ganiga Innovation Srl di Cascina (Pisa) è stata premiata per Hoooly!, il cestino intelligente. Dotato di AI e blockchain, questo dispositivo ottimizza la differenziata e premia chi ricicla bene. Un passo avanti concreto per città più pulite.

Un modello per l’Italia “La Toscana è una delle regioni con più realtà premiate”, confermano i dati. Le innovazioni toscane dimostrano che la transizione ecologica è già realtà. Non solo etica, ma sviluppo economico e benefici tangibili per tutti.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.5 ° C
11.8 °
9.6 °
57 %
5.4kmh
40 %
Mer
9 °
Gio
9 °
Ven
10 °
Sab
12 °
Dom
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1547)ultimora (1446)sport (54)demografica (47)attualità (30)Regione Toscana (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati