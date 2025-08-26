31.8 C
Firenze
martedì 26 Agosto 2025
Toscana, 6,8 milioni per difendere il territorio: interventi anche nel Pisano

La giunta regionale conferma l’impegno su prevenzione e manutenzione: stanziamenti mirati per opere strategiche nelle aree più vulnerabili

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
Prosegue allerta meteo in Toscana: temporali forti e rischio idrogeologico
(Foto Fb Comune di Licciana Nardi)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – La Regione Toscana rafforza il proprio impegno nella difesa del territorio. Con una delibera approvata l’11 agosto, la giunta ha rimodulato le risorse destinate ai Comuni, orientando oltre 6,8 milioni di euro a interventi contro frane e dissesto idrogeologico.

Un’azione che conferma la volontà della Regione di ridurre i rischi per comunità e territori, senza penalizzare i progetti di riconversione energetica già presentati dai Comuni delle Aree interne.

Il provvedimento introduce anche un sistema di riassegnazione: eventuali economie saranno redistribuite dopo le verifiche in corso, che si chiuderanno il 22 settembre.

Le risorse seguiranno criteri di priorità: si procederà con un’opera per area interna, dando precedenza ai progetti con i maggiori benefici in termini di prevenzione.

Continua l’impegno della Regione per la messa in sicurezza dei territori – ha spiegato il presidente Eugenio Giani – con interventi di manutenzione e prevenzione a sostegno dei Comuni toscani.”

A beneficiarne sarà anche la provincia di Pisa. In programma i lavori per la messa in sicurezza della strada comunale di Gello a San Giuliano Terme, due lotti di opere a Pomarance e interventi a Volterra per la protezione contro frane e per la viabilità urbana.

“Il cambiamento climatico rende sempre più frequenti eventi estremi – ha sottolineato l’assessora Monia Monni – e con essi frane, alluvioni e dissesto. Per questo, oltre alla transizione ecologica, servono azioni immediate che rendano le comunità più forti. Con questo stanziamento la Regione conferma che la difesa del suolo è una priorità”.

© Riproduzione riservata

