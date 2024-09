Riforma concessioni balneari: “Una legge che scontenta tutti” .

Riforma concessioni balneari, “Una legge che scontenta tutti” commenta Alberto Nencetti, presidente dei balneari toscani di SIB (Sindacato Italiano Balneari) Confcommercio sulla riforma delle concessioni balneari contenuta nel decreto legge che il 4 settembre 2024 ha avuto il via libera del Consiglio dei ministri.

“Prevedere la fine delle procedure di gara al 2027 non basta. Viviamo da anni nel limbo, costretti a portare avanti le nostre attività nella totale incertezza, senza poter programmare gli investimenti che servono ad aumentare il livello dell’offerta turistica balneare”, spiega Nencetti, “per chi si aggiudicherà le prossime gare sarà anche peggio, perché si troverà ad affrontare progetti di sviluppo con orizzonti temporali anche solo di 5 anni, che nel nostro settore sono nulla: le nostre aziende fatturano soltanto 90 giorni l’anno, per ammortizzare ogni investimento hanno bisogno di tempi molto più lunghi rispetto alle altre. Venti anni per noi equivalgono a cinque anni di fatturazione effettiva. Chiedetelo alle banche, se concedono prestiti a queste condizioni”.

“In più – evidenzia il presidente di Sib Confcommercio Toscana – il decreto non prevede alcun aiuto ai Comuni per la gestione delle spiagge libere: come faranno a tutelare l’ambiente e predisporre i necessari servizi di salvamento e pulizia? Da tempo abbiamo suggerito di finalizzare a questo scopo parte del canone derivante dalle concessioni, ma la nostra proposta è rimasta nel limbo”.

Alberto Nencetti aggiunge una constatazione amara: “gli indennizzi previsti dal testo di legge non sono affatto soddisfacenti a garantire il rimborso del valore costruito in anni di sacrifici da ogni impresa balneare. Il tempo per finire delle procedure di assegnazione non è certamente idoneo a compensare il gravissimo danno che si creerà nella nostra offerta turistica balneare e non è certo che reggerà alla prova della giustizia amministrativa”.

Fiba Confesercenti con presidente Maurizio Rustignoli e Sib Confcommercio con presidente Antonio Capacchione: “Il provvedimento legislativo adottato ieri dal Consiglio dei Ministri sulle concessioni demaniali marittime vigenti certamente non soddisfa i balneari italiani perché prevede la messa a gara delle loro aziende. Altre erano le aspettative ingenerate dalle dichiarazioni degli esponenti dell’attuale Governo sulla esclusione del settore dall’applicazione della cd Direttiva Bolkestein. Riuniremo gli organismi dirigenti delle nostre organizzazioni per una valutazione del provvedimento legislativo e per decidere le iniziative sindacali conseguenti. Per intanto registriamo, con profondo rammarico, che il provvedimento non ha visto il coinvolgimento non solo della categoria ma anche e soprattutto degli enti concedenti (Regioni e Comuni) che esercitano da decenni le funzioni amministrative in materia. Riteniamo che sia interesse di tutti, non solo dei balneari, una riforma organica della materia che salvaguardi le aziende turistiche attualmente operanti frutto del lavoro e dei sacrifici di migliaia di famiglie di onesti lavoratori che hanno costruito un modello di balneazione attrezzata efficiente e di successo che il mondo ci invidia. Così come riteniamo sia interesse di tutti che questa questione non sia oggetto di strumentalizzazioni politiche ma di un serio e obbiettivo dibattito pubblico. È comunque certo che continueremo a batterci, con forza e determinazione, a tutela dei diritti riconosciuti anche dal diritto europeo degli operatori attualmente operanti e per evitare che sia distrutto o snaturato il modello di balneazione attrezzata italiana fondato prevalentemente sul lavoro dei concessionari”.

Lunedì 9 e martedì 10 settembre 2024 il presidente Antonio Capacchione ha convocato a Roma, in via straordinaria ed urgente, la giunta, il consiglio e l’assemblea del sindacato al fine di valutare la nuova normativa del settore e decidere le conseguenti iniziative sindacali.