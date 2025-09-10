20.6 C
Firenze
mercoledì 10 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sette start up toscane alla conquista della Silicon Valley

Giovani imprese si confrontano con realtà internazionali, promuovendo intelligenza artificiale, robotica e biotecnologie

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
start up toscane
Foto di: sito web / toscana notizie
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

È partita la terza missione di ‘Toscana Tech on the Road’ negli Stati Uniti, che durerà fino al 12 settembre.
Sette start up toscane, selezionate tramite un bando aperto la scorsa primavera, sono ospitate a Casa Toscana, l’hub finanziato dal Consiglio regionale all’interno di Innovit – Italian Innovation and Culture Hub.

Situato nella Silicon Valley, centro globale dell’innovazione e delle start up high tech, l’hub rappresenta una vetrina strategica per presentare progetti, stringere accordi e aprire opportunità di sviluppo internazionale.

Il presidente della Regione ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando come il progetto consenta al sistema produttivo toscano di portare all’estero soluzioni tecnologiche innovative e di confrontarsi con realtà di primo piano della Silicon Valley.

Anche il presidente del Consiglio regionale e l’assessore all’economia e al turismo hanno evidenziato come la Toscana sia non solo terra d’arte e storia, ma anche laboratorio di ingegno e innovazione. La partecipazione attiva delle imprese conferma il valore della missione come opportunità di apertura verso nuovi mercati e confronto internazionale.

Durante i cinque giorni dell’evento, Innovit organizzerà incontri con investitori e rappresentanti di importanti realtà economiche e accademiche. Le start up potranno presentare i loro prodotti, illustrare le soluzioni tecnologiche sviluppate e cercare partnership strategiche.

La selezione era rivolta a start up e PMI innovative toscane, registrate nell’apposita sezione del Registro imprese, che operano nei settori individuati dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente S3 (2021-2027).
Particolare attenzione è stata data a intelligenza artificiale, robotica e biotecnologie, settori ad alto potenziale per lo sviluppo economico e tecnologico della regione.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
20.6 ° C
20.8 °
19.9 °
91 %
1.5kmh
75 %
Mer
22 °
Gio
25 °
Ven
26 °
Sab
26 °
Dom
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)Gaza (10)Serie C (10)arresto (9)incendio (9)Global Sumud Flotilla (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati