Un milione di euro per 19 interventi di abbattimento di barriere architettoniche in case Erp

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Abbattere le barriere a architettoniche in edifici di edilizia residenziale pubblica: è questo l’obiettivo del bando della Regione Toscana da un milione di euro che in questi giorni è arrivato alla conclusione del suo iter con l’approvazione della graduatoria.

Sono diciannove gli interventi ammessi al finanziamento (i progetti dovevano essere presentati dai Comuni): alcuni serviranno a migliorare l’accessibilità dall’esterno (rampe di accesso, aree esterne comuni) altri all’interno dell’edificio (montascale o ascensore), eliminando gli ostacoli che impediscano l’autonomia delle persone con disabilità o con problemi di mobilità.

“È una risposta significativa – hanno evidenziato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli – perché migliorerà la qualità della vita di tutte le persone che vivono in questi immobili. Allo stesso tempo, il notevole interessamento e le tante domande ricevute da parte dei comuni toscani ci invitano a proseguire su questa strada e a cercare strumenti per individuare ulteriori risorse”.

“Dietro ognuno dei progetti presentati – ha aggiunto la Spinelli – c’è una richiesta pressante: sia per i casi di disabilità, sia per l’invecchiamento complessivo della popolazione molti edifici richiedono interventi per favorire l’accessibilità e l’inclusione. Su questo come Regione siamo impegnati, insieme agli enti locali, per fare ogni sforzo possibile verso l’abbattimento delle barriere e rispondere a queste esigenze. Accessibilità ed autonomia sono aspetti decisivi per la qualità di vita delle persone e sono anche una priorità nelle nostre politiche sociali”.

I progetti finanziati sono quelli presentati dai seguenti comuni: Terranuova Bracciolini, Capannoli, Casciana Terme Lari, Montecatini Val di Cecina, Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Barberino Tavarnelle, Pomarance, Volterra, Gaiole in Chianti, Castiglione della Pescaia, Pieve a Nievole, Calcinaia, Cascina, San Giuliano Terme, Fucecchio, Montespertoli, Castelfranco di Sotto, Borgo San Lorenzo.