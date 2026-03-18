Il Consorzio del Prosciutto Toscano Dop archivia un 2025 in crescita: “Pronti a conquistare i consumatori moderni”

Il mercato dei salumi certificati registra un’importante variazione nelle abitudini di acquisto, premiando le soluzioni pronte all’uso. Nel corso del 2025, il comparto del Prosciutto Toscano Dop ha infatti visto decollare le vendite nel segmento del preaffettato, mettendo a segno un solido +8,92% rispetto ai volumi dell’anno precedente.

Questo balzo in avanti consolida una tendenza commerciale già in atto da diverso tempo. I dati evidenziano come le preferenze della clientela si stiano orientando in maniera decisa verso i prodotti a libero servizio. A guidare questa scelta sono fattori legati allo stile di vita contemporaneo: le confezioni in vaschetta garantiscono infatti elevata praticità, sicurezza alimentare, affidabilità e un’ottima tenuta in termini di conservazione. Il dinamismo del settore si è tradotto in una decisa accelerazione generale dei volumi di produzione, registrata in particolar modo a partire dal mese di settembre del 2025.

Il successo del formato già affettato non si limita al mercato interno, ma si riflette anche sulle piazze internazionali. All’interno dei confini comunitari, la Germania si conferma il principale partner commerciale per le esportazioni del Prosciutto Toscano, segnando un netto incremento proprio nella domanda del preaffettato. Spostando lo sguardo fuori dall’Unione Europea, i mercati di riferimento assoluto per l’export della Dop toscana restano invece gli Stati Uniti e il Canada.

Forte della spinta registrata negli ultimi mesi, il Consorzio ha delineato un piano d’azione per il 2026 mirato ad accorciare ulteriormente le distanze con gli acquirenti. La strategia si concentrerà in modo massiccio sulla Grande distribuzione organizzata (Gdo), che rappresenta oggi il canale di vendita primario per la denominazione.

Un quadro che autorizza a guardare all’anno in corso con “ragionato ottimismo”, come sottolineato dal presidente del Consorzio, Fabio Viani. I vertici dell’ente di tutela leggono nei dati di vendita la prova che il prodotto è perfettamente in grado di intercettare le richieste di un consumatore moderno, che cerca la praticità senza rinunciare alla tipicità e alla qualità. In quest’ottica, il legame inscindibile con il territorio e la forte identità del prodotto si confermano come i principali vantaggi competitivi del comparto per le sfide future.