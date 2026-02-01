Agenti aggrediti a Torino, si infiamma il dibattito. Fdi: “Mozione pro forze dell’ordine in tutti i Consigli”

FIRENZE – Si infiamma anche in Toscana il dibattito politico dopo gli scontri di Torino dove alla manifestazione dei centri sociali sono rimasti feriti dei poliziotti.

“Le immagini che arrivano da Torino, dove un corteo in difesa del centro sociale Askatasuna si è trasformato in una guerriglia urbana con caccia all’uomo contro le Forze dell’Ordine, sono intollerabili. Quello a cui abbiamo assistito ieri non è dissenso, è terrorismo di piazza. Esprimiamo la nostra totale, ferma e incondizionata solidarietà alla Polizia di Stato e a tutti gli agenti feriti, vittime di un vile linciaggio squadrista perpetrato da vigliacchi a volto coperto”. Lo dichiarano, in una nota congiunta, l’onorevole Francesco Michelotti, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Toscana, Chiara La Porta, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale della Toscana, e Alessandro Capecchi, responsabile enti locali di Fratelli d’Italia Toscana.

“Non ci limiteremo alla condanna verbale – proseguono gli esponenti di Fratelli d’Italia – Annunciamo fin da ora che in ogni consiglio comunale della Toscana presenteremo una mozione puntuale e urgente. Chiederemo a tutte le forze politiche di votare un documento che esprima solidarietà agli agenti e che impegni le amministrazioni a prendere le distanze in modo netto da qualsiasi realtà, associazione o centro sociale che ammicchi a queste frange violente. È finito il tempo delle ambiguità: o si sta con i servitori dello Stato, o si sta con i delinquenti che li assaltano con bombe carta e martelli”.

“Quanto accaduto all’agente Alessandro Calista, pestato brutalmente in dieci contro uno mentre era a terra, è un atto criminale che richiede una risposta esemplare. Chiediamo che i responsabili vengano identificati rapidamente e puniti con la massima severità, senza sconti o attenuanti. La Toscana non resterà a guardare: porteremo la voce della legalità in ogni comune, affinché le istituzioni siano un baluardo contro la violenza anarchica e antagonista e non concedano mai più spazi o agibilità politica a chi odia la divisa”, concludono Michelotti, La Porta e Capecchi.

“Quanto accaduto a Torino conferma che il tema delle occupazioni abusive legate anche ai centri sociali non è più rinviabile. Anche in Toscana la situazione è grave. Il Cpa di Firenze Sud è occupato abusivamente da oltre trent’anni, sotto gli occhi di amministrazioni locali che hanno scelto di non intervenire, legittimando di fatto l’illegalità e i fenomeni di violenza che prolifero in realtà simili. Serve procede subito allo sgombero di tutte le occupazioni abusive, mettendo fine all’impunita e ristabilendo il sacrosanto principio di legalità che non è negoziabile. Anni di tolleranza politica hanno prodotto il risultato che oggi è sotto gli occhi di tutti. Ora basta violenza, aggressioni alle forze dell’ordine, disprezzo per le istituzioni”. Lo dichiara, invece, il deputato toscano della Lega Andrea Barabotti.

