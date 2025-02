Anci Toscana under 35: Matteo Francesconi nuovo coordinatore

Getting your Trinity Audio player ready...

Anci Toscana under 35, il vicesindaco di Capannori Matteo Francesconi, 31 anni, nuovo coordinatore Anci Toscana giovani. Lorenzo Vignali, vicesindaco di Chiesina Uzzanese, è vicecoordinatore.

L’elezione di Francesconi nell’assemblea congressuale regionale. Con i complimenti della sindaca di Poggibonsi e presidente di Anci Toscana Susanna Cenni, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo e dell’assessora Laura Sparavigna in rappresentanza del Comune di Firenze, che ha portato i saluti della sindaca Sara Funaro.

Incontro coordinato da Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena e Cristina Pellegrini, consigliera comunale di Chiesina Uzzanese, introdotto da Simone Gheri, direttore Anci Toscana.

Susanna Cenni: “Questa sala è un giacimento. Come Anci saremo al vostro fianco in ogni vostra iniziativa. I dati mostrano che i giovani amministratori in Toscana sono 861, pari al 19% del totale degli amministratori locali e le donne sono il 39%: dobbiamo fare di meglio, e dobbiamo sostenere la formazione della nuova generazione. In questa direzione per esempio durante lo scorso mandato è nata la Fondazione Alessia Ballini”.

Eugenio Giani: “La presenza di giovani amministratori è una grande ricchezza, ma ci mette di fronte a una responsabilità, quella di garantire la crescita di competenze.”

Il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo ha insistito sulla necessità di impegnarsi sui temi di frontiera, guidando i cambiamenti, senza lasciare indietro nessuno.

Matteo Francesconi: “E’ per me un grande onore ricoprire questa carica e ringrazio vivamente l’assemblea regionale di Anci Giovani per avermi eletto. Questo per me non è solo un riconoscimento personale, ma anche un riconoscimento al territorio di Capannori, dove da diversi anni svolgo il ruolo di amministratore. Mi adopererò con passione e impegno per far sì che Anci Giovani sia sempre più un organismo di scambio e formazione della nuova classe dirigente locale, rappresentativo di tutti i territori della Toscana e di tutte le sensibilità politiche. Le parole chiave per me saranno partecipazione degli amministratori, ma anche del tessuto sociale, rappresentanza dei territori e nei territori, collaborazione con gli organi istituzionali, a partire dalla Regione che ha dato vita al significativo progetto Giovani Sì, per portare avanti le nostre proposte, coinvolgimento anche per coloro che non fanno parte del coordinamento stretto di Anci Giovani. Abbiamo davanti grandi sfide che interessano soprattutto i giovani amministratori, perché sono i temi che condizioneranno gli anni futuri: il cambiamento climatico, i diritti per tutti e tutte, la salute. La lotta al cambiamento climatico necessita di scelte strategiche delle amministrazioni come le comunità energetiche, l’economia circolare, la salvaguardia della biodiversità”.