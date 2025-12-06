Atreju 2025, al via la kermesse FdI: Giovanni Donzelli taglia il nastro con Arianna Meloni

Getting your Trinity Audio player ready...

Con il taglio del nastro da parte del deputato toscano Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, con Arianna Meloni, si è aperta ufficialmente sabato 6 dicembre pomeriggio Atreju 2025, la kermesse di Fratelli d’Italia di scena fino al 14 dicembre a Roma, a Castel Sant’Angelo. Kermesse che sarà chiusa dalla premier Giorgia Meloni.

Taglio del nastro di Donzelli con Arianna Meloni, Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale, il ministro per lo Sviluppo Adolfo Urso, la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Eugenia Roccella, il capogruppo al Senato Lucio Malan, il capogruppo Camera dei Deputati Galeazzo Bignami.

Il via sabato 6 dicembre con Roberto Gualtieri, Pd, sindaco di Roma.

Nove giorni di dibattiti in cui sono attesi anche Giuseppe Conte, Matteo Renzi, Angelo Bonelli, Francesco Rutelli, Gianfranco Fini, il sindaco di Napoli Manfredi, Marco Rizzo, Carlo Calenda.

Nove giorni in cui non ci sarà Elly Schlein, leader Pd.

Donzelli, ad Agorà, Rai3, nei giorni scorsi: “La nostra porta è sempre aperta, siamo pronti a confrontarci in ogni momento, ci basta una telefonata nemmeno della segretaria, della segreteria. Schlein avrebbe un’accoglienza come si deve a un leader importante, comunque rispettiamo anche la sua scelta di non venire”.

Sindaco Gualtieri ad Atreju: “Penso sarebbe stata una bella occasione che i due leader di partito si confrontassero tra loro; questa cosa non è avvenuta, non mi sembra particolarmente per responsabilità di Elly Schlein anzi su questo la difendo, ma il fatto che non ci sia quel confronto che lei ha proposto – tra lei e Meloni – non significa che non ci possano essere a diversi livelli dei confronti”.