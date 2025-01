Getting your Trinity Audio player ready...

Carenza medici famiglia in Mugello, sindaci: “Regione ha preso impegni. Ora atti concreti”

Carenza medici famiglia in Mugello, incontro in Regione dei sindaci Tommaso Triberti, Comune di Marradi, nonché presidente Presidente Unione Montana Comuni del Mugello, e Leonardo Romagnoli, sindaco Borgo San Lorenzo e presidente Società della Salute Mugello.

Triberti e Romagnoli: “Con l’assessore regionale alla salute Simone Bezzini abbiamo avuto un incontro franco sul grave problema della carenza di medici di base in Mugello. La Regione ha preso alcuni impegni: promuovere un tavolo con i medici del territorio, trovare strumenti di incentivazione economica per loro e riaprire il confronto con l’Emilia Romagna”.

“Da parte dell’assessore Bezzini abbiamo registrato la disponibilità a lavorare per risolvere quello che è a tutti gli effetti un pesante disservizio per i cittadini mugellani. Ora aspettiamo con fiducia che gli impegni verbali diventino atti concreti, sottolineando con trasparenza e franchezza una cosa: la tempistica di questi provvedimenti non è una variabile secondaria, perché i problemi e le insicurezze generate dalla mancanza di medici di famiglia li viviamo ogni giorno”.

Poi Triberti e Romagnoli: “Insieme ai sindaci mugellani continueremo a seguire giorno dopo giorno la situazione e valuteremo i passi della Regione, a partire dal necessario confronto con i medici del territorio che siamo stati i primi a chiedere. Per quanto riguarda gli incentivi economici ai medici, è necessario capire di quale forme e quali importi si parla. Il servizio di guardia medica rafforzato come messo attualmente a disposizione a Marradi e Palazzuolo sul Senio che è una prima soluzione tampone è evidente che non può bastare per far fronte alle esigenze del territorio. Per questo aspettiamo provvedimenti strutturati al più presto”.

Fiammetta Capirossi, consigliera regionale Pd: “E’ il primo tassello importante, dopo l’interrogazione che ho presentato all’assessore alla sanità Simone Bezzini, lo scorso novembre, per arrivare a una soluzione temporanea e una definitiva del problema: dopo due bandi andati deserti per trovare un medico da convenzionare a tempo indeterminato è aperto un terzo bando e sono allo studio incentivi economici per rendere più attraente e vantaggioso lavorare in queste zone”.

Alla riunione, fa il punto Capirossi, presenti oltre a Capirossi, Bezzini, i sindaci Triberti e Romagnoli, anche il direttore della Società della Salute Mugello Marco Brintazzoli, il direttore generale dell’Azienda Usl Toscana Centro Mari Valerio, l direttore Dipartimento rete sanitaria territoriale Asl TC Daniele Mannelli.

“Il bando attualmente in essere per la selezione di un medico di base scadrà a fine mese, se non sarà espletato positivamente il prossimo sarà bandito a primavera”.

Capirossi: “Nell’incontro tenutosi su mia sollecitazione sono state affrontate le criticità e le modalità per farvi fronte come le indennità aggiuntive per reperire professionisti per queste aree più decentrate, e la possibilità di servirsi di medici che lavorino in Emilia Romagna. L’Asl ha assicurato un incontro a breve con tutti i medici di famiglia dell’alto e basso Mugello e nelle settimane scorse ha allargato l’ambito territoriale nel quale un medico può prendere i pazienti, così da permettere ai residenti di Marradi e Palazzolo di essere presi in carico da professionisti in altri comuni. La Asl ha inoltre innalzato i tetti dei massimali di pazienti per ogni medico (fino al massimo possibile di 1800) e ha proposto il riconoscimento dei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzolo sul Senio come ‘zona disagiata’ della ‘medicina generale’, che farà sì che i medici di base che assisteranno dei pazienti di questi comuni possano godere di maggiori benefici. È allo studio un ulteriore incentivo che verrà comunicato direttamente ai medici dell’ambito ‘Mugello Est’ nell’incontro che la Asl si è impegnata a convocare entro pochi giorni”.

“La ricerca dunque prosegue e ci auguriamo che le misure straordinarie predisposte possano al più presto convincere più medici a venire a lavorare in queste zone: il Mugello come tutte le aree montane sta vedendo diminuire sempre più servizi anche essenziali come questo, l’impegno della Regione è contrastare adeguatamente questa tendenza per evitarne il progressivo spopolamento, obiettivo contenuto nella proposta di legge in discussione in consiglio regionale sulla ‘Toscana diffusa’”.