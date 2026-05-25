Casa Riformista fuori dal campo largo in provincia di Firenze. Casini: “C’è spazio per una proposta moderata e di governo”

FIRENZE – Ride in Toscana anche Casa Riformista.

“Desidero innanzitutto rivolgere le congratulazioni ai sindaci eletti nei Comuni della provincia di Firenze e della Toscana, con l’augurio che possano amministrare nell’interesse delle proprie comunità, mantenendo sempre uno sguardo ampio, concreto e inclusivo”. Lo dichiara Francesco Casini, coordinatore metropolitano fiorentino di Italia Viva e Casa Riformista e consigliere regionale di Casa Riformista.

“I risultati ottenuti dai nostri candidati in provincia di Firenze sono particolarmente significativi – dice – Enrico Buoncompagni (a Figline Incisa Valdarno, ndr) si attesta al 16% e Alessandro Martini (a Sesto, ndr) supera il 10%: dati molto importanti, soprattutto considerando i contesti complessi e le difficoltà delle sfide affrontate. Sono risultati che dimostrano quanto l’area riformista sia viva, radicata e riconosciuta sui territori. Questi numeri confermano che esiste uno spazio politico forte per una proposta riformista, moderata e di governo, capace di parlare ai cittadini con serietà e credibilità, e rappresentano anche una prospettiva positiva in vista dei prossimi appuntamenti elettorali impegnati nel campo largo”.

“Tra i dati più rilevanti a livello regionale emerge certamente la vittoria di Pistoia – conclude – frutto di un lavoro corale, della capacità di aprirsi alla cittadinanza e di costruire un dialogo tra forze politiche progressiste e riformiste. Un risultato che ha ribaltato i pronostici e riportato il centrosinistra alla guida di una città amministrata dal centrodestra da oltre dieci anni. Anche in questo caso si conferma che un campo largo, serio e credibile può essere la strada giusta da percorrere. In questo percorso è stato fondamentale anche il contributo di Casa Riformista, che ha partecipato con convinzione alla costruzione di questa vittoria”.

Il voto in provincia di Firenze

Sesto Fiorentino

“Desidero innanzitutto porgere le mie congratulazioni al nuovo sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Sforzi. Spero che saprà governare la città con equilibrio, ascolto e rappresentando tutte le forze politiche e tutti i cittadini sestesi”. Lo dichiara Alessandro Martini, candidato sindaco di Sesto Riformista, commentando l’esito delle elezioni comunali.

“Per Sesto Riformista si tratta sicuramente di un ottimo risultato, il miglior risultato delle liste riformiste in Toscana in questa tornata elettorale. Un dato che dimostra chiaramente la fine di Sestograd e come la cittadinanza abbia espresso la necessità di una presenza forte dell’area moderata, riformista e di centro all’interno del centrosinistra”.

“Il risultato finale evidenzia anche un altro elemento politico evidente: il Partito Democratico perde consensi e il nuovo sindaco arriva molto lontano dal 71% ottenuto cinque anni fa da Lorenzo Falchi. È un segnale che non può essere ignorato. Quando il centrosinistra si divide e rinuncia a costruire percorsi realmente condivisi, come sarebbero state le primarie, il rischio è quello di indebolirsi. Questa elezione dimostra che serviva più unità. Se fossimo andati tutti insieme, mettendo al centro un progetto comune e inclusivo, avremmo potuto ottenere un risultato straordinario. I migliori risultati si raggiungono quando si costruiscono coalizioni larghe, credibili e capaci di rappresentare sensibilità diverse, non quando si sceglie di andare divisi”.

Figline Incisa Valdarno