MARINA DI PIETRASANTA – Matteo Salvini alla Versiliana. Vicepremier torna in Toscana.

Matteo Salvini alla Versiliana, il vicepremier leader Lega, ministro Infrastrutture, al Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta giovedì 8 agosto alle ore 18.

Matteo Salvini è intervistato da Alessandro Sallusti, direttore ‘Il Giornale’.

Matteo Salvini a Marina di Pietrasanta dopo l’incontro a Roma con Giovanni Toti, Noi Moderati, centrodestra, presidente dimissionario Regione Liguria, accusato di corruzione e finanziamento illecito. Toti dopo l’incontro a Roma, relativamente alle regionali in Liguria al voto anticipato 27 e 28 ottobre, ha parlato di “una importante lista civica, che è un movimento molto importante con ampi consensi. Se ci sarà il mio nome sopra, dipenderà dall’utilità, dagli altri partecipanti, dalla scelta che faremo con gli alleati sul prossimo candidato”.

Un ritorno in Toscana per il vicepremier, che in Toscana è molto spesso.

Una Toscana in cui la Lega ha proposto poco più di un mese fa le primarie di centrodestra per le elezioni regionali 2025.

Una Toscana che alle amministrative 2024 ha visto uscire il partito di Salvini, segretario regionale l’ex sindaco di Montecatini Luca Baroncini, da molti Consigli Comunali, eleggendo un numero molto ridotto di consiglieri comunali rispetto alle amministrative 2019.

Una Toscana in cui la Lega Salvini premier dopo le amministrative 2024 ha apportato cambiamenti al vertice a Pisa, Prato, Rosignano