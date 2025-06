Referendum 2025, Toscana regina affluenza. Giani: “Motivo di grande soddisfazione”

Getting your Trinity Audio player ready...

Referendum 2025, Toscana prima in Italia per affluenza con 39.10%

. A fronte di un dato nazionale del 30.58%. Dato nazionale che impedisce il raggiungimento del quorum per i cinque quesiti referendari abrogativi al voto 8 e 9 giugno e dunque la validità dei cinque referendum.

Eugeno Giani, presidente Regione Toscana: “Siamo la regione più partecipata. E questo per me è motivo di grande soddisfazione. Sul piano nazionale andranno fatte riflessioni sviluppando questi temi al di là del referendum sul piano azione parlamentare. Sono convinto che le questioni poste richiedono azione forte in Parlamento”

In Toscana ci sono Comuni che hanno raggiunto il quorum. Sesto Fiorentino, Radicondoli, Pontassieve e Monterotondo Marittimo superano 50%.

Per quanto riguarda il risultato dei cinque quesiti referendari in Toscana, stanno di poco sotto il 90% dei sì i quattro quesiti referendari relativi al lavoro. Sopra il 60% sì il quesito relativo a cittadinanza.

E nella Toscana regina di affluenza in una tornata referendaria in cui non è stato raggiunto il quorum per i cinque quesiti si è votato di più nelle province di Firenze, Livorno, Pisa e Siena. Fanalino Grosseto.

La maggiore affluenza a Firenze 46.01%, Livorno 40.75%, Pisa 40.46% e Siena 40.36% Ultima Grosseto con 31.46%. Quasi 90% sì quesiti lavoro, oltre 66% sì cittadinanza. Sesto Fiorentino, Radicondoli, Pontassieve e Monterotondo Marittimo superano 50%.