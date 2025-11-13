Vannacci contro Diop: “A sinistra la competenza non è richiesta: basta essere del Pd e avere la pelle nera”

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – È ancora polemica per una dichiarazione del vicesegretario federale della Lega, Roberto Vannacci.

Stavolta nel mirino è finita la neovicepresidente della Regione Mia Diop: “Se sei di sinistra – ha detto sui social – la competenza non è richiesta. Nel suo caso nessuna esperienza e nessun curriculum sono richiesti per ricoprire il delicato e prestigioso incarico conferitole. Sono sufficienti la sua tessera del partito (Pd) e la pelle nera”: A differenza della direttrice Venezi che “non solo è di destra, ma è pure bianca, bionda e, magari, anche cristiana. Oltre ad essere indubbiamente competente’.

“Mentre continuano le proteste contro la nomina di Beatrice Venezi a direttore d’orchestra della Fenice di Venezia, accusandola di ‘inesperienza’, nonostante vanti un curriculum di tutto rispetto e una carriera internazionale come direttore d’orchestra – scrive ancora Vannacci -, nessuna protesta a sinistra, ma anzi applausi e consenso, per la nominata a vicepresidente di una importante Regione come la Toscana di una studentessa universitaria 23enne di origine senegalese, tale Mia Diop. Probabilmente avrebbe potuto anche essere nominata ‘direttrice’ d’orchestra alla Fenice, gli orchestrali avrebbero certamente festeggiato la nomina della prima donna dalla pelle nera e di origine africana. E se qualcuno avesse osato criticare, sarebbe stato tacciato di razzismo e fascismo”.

Immediata la replica del segretario regionale Pd, Emiliano Fossi: “Le parole di Roberto Vannacci contro Mia Diop sono un attacco vergognoso e razzista che nulla ha a che vedere con la politica. Offendere la vicepresidente della Regione per il colore della pelle e per l’età è indegno di chi ricopre incarichi pubblici e rivela il livello a cui la destra vuole trascinare il dibattito. Mia Diop è stata scelta per capacità, impegno e responsabilità. In Toscana non si giudicano le persone per la provenienza e non si accetta che una giovane donna impegnata nelle istituzioni venga usata come bersaglio propagandistico da chi cerca visibilità insultando gli altri. Il vero problema non è la competenza, ma chi trasforma il razzismo in argomento politico. La Toscana respinge questo modo di fare e continuerà a investire sulle nuove generazioni e sulla partecipazione senza cedere a chi prova a dividere il paese”.