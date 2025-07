Verso le regionali: commissariata Europa Verde – Verdi Toscana

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La direzione nazionale di Europa Verde – Verdi ha deliberato di nominare l’onorevole Filiberto Zaratti commissario per la Regione Toscana. Il commissariamento si è reso necessario a causa delle dimissioni della co-portavoce Cecilia Bassi.

Il commissario dovrà avvalersi della collaborazione dei due ex portavoce regionali Eros Tetti e Cecilia Bassi nominati sub commissari e dell’esecutivo regionale come organo consultivo.

“Le imminenti elezioni regionali – spiega il partito – impongono una immediata operatività della federazione regionale a cominciare dall’individuazione delle candidate e dei candidati al consiglio regionale. La linea politica rimane agganciata alla mozione politica approvata dall’assemblea congressuale regionale della Toscana, in modo particolare si ribadisce la scelta strategica della costruzione delle liste di Avs e della necessità della costruzione di una alleanza progressista, ecologista e democratica per la Toscana”.