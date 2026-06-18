Uccise due donne a distanza di mesi: carcere a vita per il vigilante reo confesso

La Corte d’assise di Firenze ha condannato all’ergastolo, con la misura aggiuntiva dell’isolamento diurno per 18 mesi, Vasile Frumuzache, il vigilante trentatreenne di origini romene accusato del duplice omicidio di due connazionali. La sentenza accoglie integralmente le richieste formulate dall’accusa nei confronti dell’uomo, reo confesso dei delitti.

Le vittime sono Ana Maria Andrei, di 27 anni, e Maria Denisa Paun, di 30 anni, entrambe attive nel mondo della prostituzione. I due omicidi si sono consumati a distanza di mesi l’uno dall’altro: il primo risale all’agosto del 2024 a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, mentre il secondo è avvenuto a Prato nel maggio del 2025.

L’inchiesta che ha portato alla condanna ha preso il via proprio in seguito alla sparizione di Maria Denisa Paun, di cui si erano perse le tracce tra il 15 e il 16 maggio del 2025 durante una trasferta da Roma a Prato. Le indagini degli inquirenti si sono strette intorno a Frumuzache, il quale ha poi ammesso le proprie responsabilità sull’assassinio della trentenne. Le sue dichiarazioni hanno permesso di rinvenire il corpo della donna, trovato decapitato all’interno di un terreno a Montecatini.

Gli accertamenti successivi hanno fornito la chiave per risolvere anche il caso precedente. Durante le verifiche, le forze dell’ordine hanno rintracciato l’automobile di Ana Maria Andrei all’interno del box auto dell’abitazione dell’imputato a Monsummano. Di fronte a questo elemento, il trentatreenne ha confessato anche il delitto della ventisettenne, scomparsa il primo agosto del 2024. Il corpo della prima vittima è stato recuperato a poca distanza dal luogo in cui era stato nascosto quello di Denisa.