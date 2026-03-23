Referendum giustizia, chiusi i seggi. Affluenza in Toscana intorno al 66%, attesa per i risultati

FIRENZE – Urne chiuse in Toscana per il referendum confermativo sulla riforma Nordio. Alle 15 si sono concluse le operazioni di voto e i riflettori si sono immediatamente spostati sullo scrutinio, che procede spedito data la semplicità della scheda referendaria.

Il primo dato certo è quello della partecipazione: in Toscana l’affluenza definitiva si attesta intorno al 66%, confermando una mobilitazione significativa dell’elettorato regionale. Anche in questa tornata conclusiva, sono state le province di Firenze e Prato a trainare il dato complessivo.

Sul fronte del risultato, regna ancora l’incertezza dei primi istanti post-voto. Gli instant poll nazionali di Swg (La7), Tecnè (Mediaset) e Rai delineano una forchetta che vede il no in leggero vantaggio rispetto al aì, pur restando in un quadro di estrema prudenza statistica. Più netta, invece, la rilevazione di Sky, che attribuisce al fronte contrario alla riforma un distacco più marcato.

Con lo spoglio già in corso, l’attesa per le prime proiezioni basate sui dati reali è altissima per capire se il trend dei sondaggi verrà confermato dalle urne o se ci sarà un colpo di scena dell’ultimo minuto.

Qui i dati in tempo reale https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20260322/referendum/votanti/italia/01