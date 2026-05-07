Roberta Metsola a Firenze: “L’Europa ha bisogno di nuova fiducia”. Omaggio a David Sassoli

Roberta Metsola a Firenze giovedì 7 maggio.

La presidente del Parlamento alle celebrazioni per il 50esimo anniversario dell’Istituto Universitario Europeo.

E a Palazzo Vecchio con la sindaca Sara Funaro per l’inaugurazione della sala intitolata a David Maria Sassoli, giornalista e presidente del Parlamento Europeo scomparso nel 2022.

Con Metsola e Funaro gli europarlamentari toscani Dario Nardella, Pd, già sindaco di Firenze, e Francesco Torselli, FdI.

Mentre venerdì 8 maggio Metsola sarà in visita allo stabilimento del Gruppo Piaggio di Pontedera.

Metsola: “Sono orgogliosa di annunciare un edificio al Parlamento Europeo a Bruxelles intitolato in onore di David Sassoli, già presidente del Parlamento europeo. L’inaugurazione si terrà nel prossimo mese di ottobre. Questi sono gesti simbolici ma rappresentano il nostro impegno a proteggere e portare avanti ciò per cui David si è battuto, sono atti di memoria tanto quanto tesi verso il futuro”.

Roberta Metsola via X: “Oggi rendo omaggio a David Sassoli, nella sua città. Il suo esempio continua a ispirare l’Europa che vogliamo costruire: un’Europa della speranza, della solidarietà, della pace”

Via Facebook: “Bello tornare a Firenze oggi, incontrando leader politici, studenti, giovani, operatori, imprese e volontari.

Il nostro messaggio è che l’Europa ha bisogno di nuove ambizioni e di nuova fiducia. E che abbiamo quello che serve per costruire un’Europa più sicura, più forte e prospera”.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana. “Bentornata in Toscana presidente Roberta Metsola. Firenze e la Toscana tornano al centro del dialogo europeo con il 50º anniversario dell’Istituto Universitario Europeo, una realtà che da mezzo secolo contribuisce a formare ricerca, pensiero e futuro dell’Europa. Accogliere qui le più alte istituzioni europee significa riconoscere il ruolo della Toscana come terra di cultura, conoscenza e confronto internazionale. Un anniversario che guarda avanti, coinvolgendo studenti, ricercatori e nuove generazioni nel costruire l’Europa di domani.

La Toscana è orgogliosa di essere casa dell’Europa“.

Sara Funaro: “La città di Firenze rende omaggio alla memoria di David Maria Sassoli, giornalista e Presidente del Parlamento europeo, scomparso l’11 gennaio 2022.

David Sassoli ci ha insegnato che l’Europa è una scelta quotidiana: di dialogo, solidarietà e pace.

Da oggi a Palazzo Vecchio c’è una sala a lui intitolata. Un luogo che custodisce la sua idea di Europa e di politica.

Grazie alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, a sua moglie Alessandra e a sua figlia Livia per essere state con noi, e alla Presidenza del Consiglio comunale per aver reso possibile questo momento”.

La cerimonia si è svolta alla presenza della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, della sindaca di Firenze Sara Funaro, del presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione, del presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini, della moglie di Sassoli, Alessandra Vittorini e della figlia Livia.