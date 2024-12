‘Mare fuori’ arriva in teatro: il musical di Siani che emoziona il pubblico

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il fenomeno ‘Mare fuori’, nato come serie televisiva di grande successo, grazie alla regia di Alessandro Siani conquista anche il teatro, portando in scena sul palcoscenico del teatro Verdi di Firenze un emozionante musical che ha subito catturato il cuore del pubblico.

La trama della serie racconta le vicende di un gruppo di ragazzi all’interno di un istituto penitenziario minorile di Napoli, tra difficoltà, sogni e speranze. Il musical ha ripercorso i momenti più significativi della serie stessa, aggiungendo un ulteriore livello di intensità grazie alla musica, ai colori e alla potenza del palco. Le dinamiche tra i protagonisti, mediante la combinazione di musica, danza e recitazione hanno fatto sì che il pubblico non solo seguisse la storia, ma la vivesse in prima persona, quasi come se fosse componente della scena.

Il cast è composto da giovani talenti già noti agli appassionati della serie tv ed altri artisti tra i quali spicca Mattia Zenzola, vincitore di ‘Amici 22’. Già conosciuto al pubblico per essere un eccellente ballerino, ha dimostrato anche ottime doti nella recitazione, interpretando Carmine Di Salvo, uno dei protagonisti più acclamati della serata insieme a Rosa Ricci, interpretata dalla bravissima Maria Esposito. La loro storia d’amore tormentata ha lasciato con il fiato sospeso i telespettatori in attesa della nuova stagione televisiva.

Lo spettacolo in tour fino al 2 marzo 2025 in vari teatri italiani, e farà nuovamente tappa in Toscana il 18 gennaio al Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme.