La Toscana del nuoto alle Olimpiadi: ben 13 atleti a Parigi.

La Toscana del nuoto alle Olimpiadi di Parigi con ben 13 dei 36 atleti convocati dal ct Cesare Butini.

Un mix di toscani per nascita e appartenenza come: Lisa Angiolini (Carabinieri / Virtus Buonconvento), Matilde Biagiotti (Fiamme Oro / RN Florentia), Sara Franceschi (Fiamme Gialle / Livorno Aquatics), Filippo Megli (Carabinieri / RN Florentia), Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia) e altrettanti per militanza, come il Dottor Matteo Restivo, ex carabiniere friulano punto fermo della Rari Nantes Florentia.

Tre i toscani di nascita in forza ad altri comitati: Ginevra Taddeucci (nata a Firenze, tesserata Fiamme Oro / CC Napoli), Francesca Fangio (nata a Livorno, Tesserata Esercito / In Sport), Leonardo Deplano (Nato a Firenze, Carabinieri / CC Aniene), quattro gli “stranieri” sotto l’egida di tecnici toscani: Costanza Cocconcelli, allenata a Firenze Paolo Palchetti, tesserata Fiamme Gialle / NC Azzurra e quattro addirittura alla corte di Stefano Franceschi a Livorno: Sofia Morini (Esercito / NC Azzurra 91) Matteo Lamberti (Carabinieri / GAM Team) e Alberto Razzetti (Fiamme Gialle / Genova Nuoto My Sport).

Esulta Rari Nantes Florentia Una traguardo storico mai raggiunto prima in città composto da quattro i Rarini doc: Lorenzo Zazzeri, Filippo Megli e Matteo Restivo alla loro seconda partecipazione consecutiva e dalla debuttante assoluta: Matilde Biagiotti. Ad alimentare la flotta biancorossa anche la bolognese Costanza Cocconcelli, tesserata Fiamme Gialle / NC Azzurra, allenata da Paolo Palchetti

Tutti gli azzurri convocati dal ct della Nazionale di nuoto Cesare Butini

DONNE

Lisa Angiolini (Carabinieri / Virtus Buonconvento)

Matilde Biagiotti (Fiamme Oro / RN Florentia)

Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle / NC Azzurra)

Sara Curtis (CS Roero)

Giulia D’Innocenzo (Carabinieri / CC Aniene)

Francesca Fangio (Esercito / In Sport)

Sara Franceschi (Fiamme Gialle / Livorno Aquatics)

Emma Virginia Menicucci (Esercito / CC Aniene)

Sofia Morini (Esercito / NC Azzurra 91)

Margherita Panziera (Fiamme Oro / CC Aniene)

Benedetta Pilato (Fiamme Oro / CC Aniene)

Simona Quadarella (CC Aniene)

Giulia Ramatelli (Esercito / Aurelia Nuoto)

Viola Scotto di Carlo (Napoli Nuoto)

Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro / CC Napoli)

Chiara Tarantino (Fiamme Gialle / In Sport)

UOMINI

Giacomo Carini (Fiamme Gialle / Canottieri Vittorino da Feltre)

Giovanni Caserta (Esercito / In Sport)

Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport Nice Footwear)

Paolo Conte Bonin (Fiamme Oro / Team Veneto)

Carlos D’Ambrosio (Fondazione Bentegodi)

Luca De Tullio (Fiamme Oro / CC Aniene)

Marco De Tullio (CC Aniene)

Leonardo Deplano (Carabinieri / CC Aniene)

Manuel Frigo (Fiamme Oro / Team Veneto)

Matteo Lamberti (Carabinieri / GAM Team)

Michele Lamberti (Fiamme Gialle / GAM Team)

Nicolò Martinenghi (CC Aniene)

Filippo Megli (Carabinieri / RN Florentia)

Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino)

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto)

Alessandro Ragaini (Carabinieri / Team Marche)

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle / Genova Nuoto My Sport)

Matteo Restivo (Carabinieri / RN Florentia)

Ludovico Blu Art Viberti (Fiamme Oro / CN Torino)

Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia)