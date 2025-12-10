12.9 C
Festa di Halloween aperta a tutti, questore revoca la licenza a un circolo culturale

Pugno duro ad Arezzo contro l'attività alla terza violazione in pochi anni: l'evento ha raggiunto un pubblico indifferenziato ben oltre la cerchia di associati

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
La polizia di Arezzo revoca la licenza al circolo (foto Polizia)
1 ' di lettura
AREZZO – Il Questore di Arezzo ha revocato la licenza di somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche, di un circolo culturale ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza. 

Il provvedimento è stato adottato a seguito di fatti incresciosi turbativi per l’ordine e la sicurezza pubblica che si sono verificati fra il 31 ottobre e l’1 novembre nelle pertinenze di un circolo ubicato nella prima periferia cittadina.

L’evento, pubblicizzato anche mediante annunci sulle piattaforme social tipo Instagram come cosiddetta notte di Halloween, ha raggiunto un pubblico indifferenziato ben oltre la cerchia di associati, facendo emergere a seguito di approfonditi accertamenti effettuati dalla squadra di polizia amministrativa della Questura che nel circolo in questione si è svolto un evento di pubblico spettacolo visto il libero accesso anche ai non soci.

Il circolo già negli anni precedenti è già stato destinatario per ben due volte della sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande sempre per problemi inerenti l’ordine e la sicurezza pubblica.

In questo caso, l’ordine del Questore, avente anche natura preventiva e cautelare a garanzia dei beni pubblici primari quali l’ordine pubblico, la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini, mira a sradicare tale situazione ed evitare che la prosecuzione dell’attuale gestione del suddetto circolo possa causare il protrarsi di condizioni nocive per la sicurezza pubblica.

© Riproduzione riservata

