Firenze
sabato 20 Dicembre 2025
La provincia di Arezzo ha tre nuovi cavalieri: consegnate in prefettura le onorificenze

Sono Silvia Gobbini, tenente colonnello dei carabinieri, Sergio Maria Bianchi, maresciallo della Guardia di Finanza e il volontario Roberto Salvini

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura
AREZZO – Nella serata di giovedì (18 dicembre) in prefettura di Arezzo nell’ambito del tradizionale scambio degli auguri per le prossime festività natalizie che il prefetto rivolge alle autorità provinciali, sono state consegnate le onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana concesse dal presidente della Repubblica per ricompensare le benemerenze acquisite verso la nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Sono stati insigniti con l’onorificenza di cavaliere il tenente colonnello Silvia Gobbini, già comandante della compagnia carabinieri di Arezzo, attualmente comandante della terza sezione del reparto corso perfezionamento allievi marescialli della scuola marescialli e brigadieri di Firenze; il maresciallo ordinario della Guardia di finanza Sergio Maria Bianchi, in forza al nucleo mobile della compagnia di San Giovanni Valdarno; Roberto Salvini, distintosi nell’ambito del volontariato

