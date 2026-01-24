10.9 C
Firenze
sabato 24 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rapina un noto negozio: arrestato dopo una breve fuga in centro

Per lui, soggetto a sorveglianza speciale, si sono riaperte le porte del carcere. In manette anche un altro uomo che ha dato in escandescenze a un controllo

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
(foto polizia)
1 ' di lettura

AREZZO – Negli ultimi due giorni, in altrettanti distinti episodi, grazie alla costante presenza per le vie del centro città, la polizia di Arezzo ha proceduto all’arresto di due soggetti, entrambi stranieri.

Nel primo caso, un cittadino originario della Tunisia è stato arrestato in flagranza per rapina in quanto, nel tardo pomeriggio di giovedì scorso è stato bloccato proprio nel mentre stava uscendo da un noto negozio in Corso Italia con della refurtiva, dopo che l’aveva sotratta anche utilizzando forza e violenza nei confronti di un cliente e di un addetto alla sicurezza.

Giunta la chiamata al 112 che appunto segnalava l’avvenuto episodio, la Volante, che non a caso transitava per la zona, in quanto oggetto di costante attenzione e controlli in via preventiva, è intervenuta in pochi secondi ed è riuscita a bloccare, anche con l’ausilio del dipendente addetto ai controlli del negozio, l’autore del fatto. L’uomo era conosciuto agli operatori di polizia in quanto già in regime di arresti domiciliari, destinatario della misura della sorveglianza speciale e condanne per vari reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti: nei suoi confronti, naturalmente, si è riaperta la porta del carcere.

Nella serata di ieri, invece, personale della polizia ferroviaria, assieme ad un equipaggio delle volanti, ha arrestato un cittadino del Gambia, il quale, nell’ambito di un controllo all’interno della stazione, ha dato in escandescenza, ponendo resistenza agli operatori e cagionando loro anche delle lesioni.

Lo stesso, scarcerato solo da pochi giorni, già noto quale autore dei fatti di danneggiamento alla questura commessi poco più di un anno fa,  questa mattinata ha affrontato il giudizio per direttissima al cui esito è stato disposta nei suoi confronti una nuova custodia cautelare in carcere.

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
10.9 ° C
11.8 °
9.3 °
80 %
2.1kmh
75 %
Sab
11 °
Dom
10 °
Lun
9 °
Mar
10 °
Mer
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1393)ultimora (1241)Eurofocus (56)sport (52)demografica (44)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati