Recuperato e restituito alla biblioteca di Arezzo un prezioso manoscritto del Settecento

AREZZO – Un altro manoscritto prezioso recuperato dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.

È stato restituito alla biblioteca di Arezzo, dopo più di trent’anni, su disposizione della procura di Roma, il testo stampato nel 1795,dal titolo Planches de l’origine de tous les cultes, 13esimo volumedell’opera Origine de tous le cultes di Charles Francois Dupuis, pubblicato a Parigi 1794-1795.

Il tomo, di elevato valore storico ed economico, era stato sottratto dal fondo più antico e prezioso della Biblioteca Città di Arezzo in epoca precedente al 1993, anno in cui durante un controllo inventariale ne veniva riscontrato l’ammanco.

L’indagine, condotta dalla Sezione antiquariato del reparto operativo e coordinata dalla procura di Roma, trae origine dal monitoraggio e controllo delle librerie ubicate sul territorio della capitale, specializzate nella commercializzazione di documenti antichi e rari, manoscritti, stampe e incisioni, consentendo il recupero dell’opera e la restituzione all’ente di provenienza. Il saggio risultava in vendita online sul mercato antiquario.

La presenza di segni distintivi e le porzioni di etichette di catalogazione individuati sul volume hanno insospettito gli investigatori che hanno così proceduto al sequestro del volume su disposizione della magistratura.

Le meticolose ricerche eseguite dai carabinieri anno consentito di riconoscere il testo trafugato grazie alla presenza di un timbro ovale ad inchiostro apposto sul frontespizio, costituito da un fregio e dalla scritta Biblioth Fratner S Mariae Arretii, bollo di appartenenza storica alla Fraternità dei Laici il cui patrimonio archivistico confluì successivamente nell’attuale Biblioteca di Arezzo. I successivi accertamenti attraverso le ricerche per immagini del libro nella Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti, archivio informatizzato gestito dal Comando Tpc e la preziosa collaborazione con il personale della citata biblioteca hanno consentito di riscontrare la mancanza in loco del testo e di riconoscere il numero seriale di inventario impresso sul volume, individuando anche l’esatta collocazione all’interno dei locali della biblioteca.

L’opera, dal pregevole contenuto, è in formato cosiddetto in quarto e fa parte della prima edizione della più importante opera di Charles Francois Dupuis, filosofo ed erudito francese del XVIII secolo, e rappresenta il tredicesimo e ultimo volume composto da un breve testo e ventidue tavole calcografiche a piena pagina di considerevole interesse. L’opera completa consiste in un monumentale trattato di mitologia comparata, pubblicato al tempo in tredici volumi, in cui l’autore cerca di confrontare le numerose teorie religiose e astronomiche del mondo antico, dall’Egitto alla Cina, per dimostrare la comune origine delle principali religioni e credenze astronomiche dell’umanità, prendendo in esame le tradizioni egiziane, greche, cinesi e arabe.

La restituzione dell’opera storica al luogo di provenienza conferma il costante impegno dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale nella lotta al trafugamento e al traffico illecito di beni culturali.