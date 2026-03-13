15.1 C
Videosorveglianza costante nel distretto orafo per prevenire furti e rapine

Confronto sul tema in prefettura ad Arezzo. Durante la riunione sono state esaminate le modalità dei colpi recentemente perpetrati

Cronaca
REDAZIONE
L'incontro in prefettura ad Arezzo (foto prefettura)
1 ' di lettura

AREZZO – Ieri pomeriggio (12 marzo) in prefettura ad Arezzo si è svolta una riunione dedicata all’analisi congiunta sull’andamento della sicurezza delle aziende orafe del distretto aretino.

L’incontro è stato presieduto dal prefetto e ha visto la partecipazione dei vertici provinciali delle forze di polizia, del comandante della polizia locale di Arezzo e dei rappresentanti della consulta degli orafi nonché della Camera di Commercio Arezzo–Siena. Durante la riunione sono state esaminate le modalità dei furti recentemente perpetrati, con l’obiettivo di definire un quadro aggiornato della situazione e predisporre ulteriori strategie di prevenzione e contrasto.

Le forze di polizia hanno illustrato il quadro delle attività già in essere, evidenziando l’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo nelle aree caratterizzate dalla presenza di insediamenti industriali orafi. Tale dispositivo, attuato con pattugliamenti mirati nelle fasce orarie più sensibili, è supportato dall’utilizzo sistematico della rete di videosorveglianza pubblica e privata, che consente un monitoraggio continuativo dei flussi veicolari e pedonali nelle zone interessate.

Particolare attenzione viene riservata all’individuazione di veicoli e persone la cui presenza possa risultare anomala o potenzialmente sospetta, grazie anche all’incrocio in tempo reale delle informazioni acquisite sul territorio. Vengono, altresì, monitorate possibili fonti di approvvigionamento di mezzi pesanti ed attrezzatura tecniche utilizzate per commettere i furti. Sono inoltre in corso verifiche investigative coordinate tra le diverse componenti operative, finalizzate a ricostruire eventuali collegamenti tra gli episodi verificatisi e a prevenire ulteriori azioni criminose. Le attività di controllo – già intensificate nelle settimane recenti – proseguiranno con carattere di continuità e con modalità adattive, in funzione dell’evoluzione del fenomeno e delle esigenze rappresentate dal settore orafo.

Il prefetto ha sottolineato l’importanza della piena collaborazione tra istituzioni, operatori economici e associazioni di categoria, evidenziando che il rafforzamento dei dispositivi di sicurezza – segnatamente, potenziamento della rete di videosorveglianza, miglioramento dell’illuminazione pubblica ed efficiente utilizzo della vigilanza privata – unitamente allo scambio tempestivo di informazioni costituiscono elementi essenziali per fronteggiare in modo efficace il fenomeno.

La riunione si è conclusa con l’impegno condiviso di proseguire nel monitoraggio costante della situazione e di mantenere un tavolo di confronto stabile con il distretto orafo.

© Riproduzione riservata

