All’ospedale San Donato l’invasione dei Babbi Natale per i ricoverati in pediatria

Con la collaborazione della Tribù dei Nasi Rossi e il Gruppo Fratres, l'evento è giunto ormai al suo decimo anno di vita

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Babbi Natale per la pediatria di Arezzo (foto Asl Toscana Sud Est)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Anche quest’anno il Natale è arrivato in anticipo per i piccoli pazienti del San Donato di Arezzo.

Oltre 150 di motociclisti travestiti da Babbo Natale hanno raggiunto l’ospedale per portare auguri, giochi e un momento di festa ai bambini ricoverati in pediatria. Nato nel 2016, l’appuntamento organizzato dal Motoclub Discorsi Pochi, con la collaborazione della Tribù dei Nasi Rossi e il Gruppo Fratres, è giunto ormai al suo decimo anno. La colorata parata ha fatto il suo ingresso questa mattina percorrendo l’anello interno dell’ospedale, salutando con entusiasmo pazienti, familiari e operatori sanitari.

Dopo il passaggio in moto e la sosta sotto le finestre della pediatria, una delegazione di babbi Natale ha fatto visita ai piccoli ricoverati, consegnando pacchi regalo preparati appositamente per bambine e bambini: album da colorare, pennarelli, matite, carte da gioco e bolle di sapone. Al reparto sono stati inoltre donati vari giochi in scatola destinati alla Ludoteca, a supporto delle attività quotidiane, oltre a due bilance e due scalda biberon.

“Ringraziamo tutti coloro che, anche quest’anno, hanno contribuito a portare un momento di leggerezza e vicinanza ai bambini e alle loro famiglie, confermando quanto la solidarietà sia parte integrante della cura quotidiana – ha sottolineato Marco Martini, direttore della p2ediatria di Arezzo –. Iniziative come questa aiutano i piccoli pazienti ad affrontare il ricovero con un sorriso in più e rappresentano un sostegno prezioso anche per il lavoro di tutto il personale sanitario”.

© Riproduzione riservata

