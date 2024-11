Castiglion Fiorentino nel Guinness dei Primati con una bruschetta lunga 75 metri

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTIGLION FIORENTINO – Castiglion Fiorentino è pronto ad entrare nel Guinness dei Primati. Con una bruschetta lunga 75 metri che è stata realizzata nel chiostro di San Francesco durante la manifestazione Clanis Oleum il 16 di novembre.

Sono tre metri in più rispetto al record uscente, detenuto da Benevento.

A prepararla l’associazione nazionale Città dell’olio dedicata alla promozione dell’olio in 10 comuni della Valdichiana aretina e senese: Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Lucignano, Monte San Savino in provincia di Arezzo, Cetona, Montepulciano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda in quella di Siena.

La bruschetta che è stata poi mangiata dagli ospiti della grande tavolata. Adesso si attende solo la proclamazione ufficiale.

“Si tratta di un momento per valorizzare una vera eccellenza che caratterizza il nostro territorio”, ha commentato il sindaco Mario Agnelli, che è il coordinatore regionale delle Città dell’olio.