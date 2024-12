Getting your Trinity Audio player ready...

CORTONA – Jovanotti a ‘Belve’, Francesca Fagnani: “E poi arriva lui. Che felicità!”

Lorenzo Jovanotti a ‘Belve’ martedì 17 dicembre. Ad annunciare l’artista che vive a Cortona la stessa Francesca Fagnani, giornalista, ideatrice e conduttrice del programma Rai 2, postando giovedì 12 dicembre una foto insieme a Jovanotti e scrivendo: “E poi martedì prossimo arriva lui. Che felicità!”.

La replica di Lorenzo Cherubini via social: “Martedì prossimo sarò da ‘LEI’ con molta gioia”.

Ultima puntata di ‘Belve’ dunque martedì 17 dicembre con Lorenzo Jovanotti.

Mentre continua a tenere banco via social la movimentata intervista di Francesca Fagnani con Teo Mammucari andata in onda martedì 10 novembre, con il conduttore che ha abbandonato lo studio.

Mammucari ha poi commentato a Rtl: “Francesca Fagnani è stata molto gentile e professionale, sia al telefono che nei momenti precedenti l’ingresso in studio. Ma una volta iniziato il programma, il suo cambiamento di ruolo da donna a conduttrice mi ha creato un certo disagio. Avevo paura che, nonostante l’accordo, l’argomento delicato della famiglia potesse essere sollevato, e per me quella sarebbe stata una situazione emotivamente difficile. Lei ha fatto bene il suo lavoro e io ho preso una decisione che, purtroppo, si è rivelata non adatta al contesto. Sono un artista, un presentatore, un ‘mattatore’, ma prima di tutto sono umano, con le mie fragilità. E mettere la famiglia al primo posto è una scelta che sento profondamente, indipendentemente dalle circostanze”.