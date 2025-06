La Palma d’Oro Jafar Panahi alle Giornate del Cinema di Monte San Savino

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTE SAN SAVINO – Il Comune di Monte San Savino ha annunciato un evento straordinario che renderà la cittadina toscana punto di riferimento internazionale per il cinema d’autore: dal 16 al 26 agosto Jafar Panahi, uno dei più influenti cineasti contemporanei, sarà a Monte San Savino per condurre un workshop cinematografico esclusivo nell’ambito de Le Giornate del Cinema di Monte San Savino – Laboratorio Cinematografico, un’iniziativa organizzata da Aretusa Films con il patrocinio del Comune di Monte San Savino e dell’Azienda Speciale Monteservizi.

Questa prestigiosa notizia giunge a pochi giorni dalla clamorosa vittoria di Panahi alla 78esima edizione del Festival di Cannes, dove il regista iraniano ha conquistato la Palma d’Oro, consacrando ancora una volta il suo ruolo centrale nel panorama del cinema mondiale.

Jafar Panahi è tra i più importanti registi iraniani contemporanei. Autore di capolavori che hanno segnato la storia del cinema d’impegno civile e sociale, Panahi è noto per una narrazione umanista, coraggiosa e profondamente radicata nella realtà. Dalla Camera d’Or con The White Balloon (1995) fino alla Palma d’Oro 2025, il suo lavoro ha saputo superare barriere, censure e repressioni, conquistando un pubblico globale con un linguaggio fatto di verità e poesia.

Il workshop Le Giornate del Cinema di Monte San Savino nasce come esperienza immersiva dedicata all’arte cinematografica, un’opportunità per esplorare territori narrativi nuovi e riscoprire il reale attraverso lo sguardo del cinema. Dopo il successo del workshop dello scorso anno con il grande maestro Victor Erice, in questa nuova edizione i partecipanti, guidati da un autore visionario come Jafar Panahi, si confronteranno con un processo creativo profondo, umano.

In dieci giorni, studenti provenienti da culture e percorsi diversi si immergeranno nella realtà di Monte San Savino, osservandola, interrogandola e trasformandola in linguaggio filmico. Accompagnati dal maestro Panahi, scriveranno, gireranno e monteranno cortometraggi ispirati dai luoghi, dalle persone e dalle tradizioni del borgo.

Dal primo giorno del workshop, in cui i partecipanti avranno l’occasione di conoscere Jafar Panahi e il suo approccio artistico, fino al decimo giorno in cui i cortometraggi creati dagli studenti verranno proiettati in anteprima assoluta, ogni giornata sarà scandita da attività pratiche, sessioni di feedback, osservazione sul campo e momenti collettivi di riflessione e condivisione.

Monte San Savino, con il suo centro storico medievale e le sue atmosfere senza tempo, si trasformerà in set naturale, luogo di ispirazione e spazio creativo.

Questa iniziativa rappresenta non solo un’occasione formativa d’eccellenza per giovani autori da tutto il mondo, ma anche una straordinaria vetrina culturale per Monte San Savino.

“Siamo onorati di ospitare un autore del calibro di Panahi – dichiara Gianni Bennati, sindaco di Monte San Savino – Un evento che porterà il nome della nostra città nel cuore della scena culturale internazionale, celebrando l’incontro tra creatività, territorio e diritti.”

Per partecipare: https://legiornatedelcinema.com.