LUCIGNANO – Scrittori in borgo a Lucignano: incontri con gli autori

L’iniziativa letteraria ‘Scrittori in borgo’, promossa dal Comune di Lucignano, provincia di Arezzo, nasce con l’obiettivo di trasformare la biblioteca in un punto di incontro per la comunità, un luogo in cui le pagine prendono vita e il dialogo tra chi scrive e chi legge diventa esperienza condivisa. Ogni appuntamento del calendario, sempre di venerdì, sempre dalle 17.30 e ad ingresso libero, spiega il Comune di Lucignano, sindaca Roberta Casini, sarà un viaggio tra le parole e le emozioni, alla scoperta di autori e racconti che parlano di storia, sentimenti, cultura e società.

Ad aprire la rassegna, v enerdì 7 marzo , Claudio Santori con ‘ L’altro Vasari’ . L’autore guiderà il pubblico attraverso curiosità e aneddoti poco noti sulla vita e sull’opera di Giorgio Vasari , pittore, storico, architetto aretino del Cinquecento. Un ritratto inedito di un personaggio chiave della storia dell’arte, raccontato con leggerezza e ironia.

L’evento successivo, il 14 marzo, vedrà protagonista Tito Barbini, che con il suo libro ‘Storie di amori e migrazioni sull’isola dalle ali di farfalla’ trasporterà il pubblico in un viaggio tra terre lontane e storie di esodi e speranze. Un racconto che intreccia sentimenti, viaggi e incontri, alla ricerca di un senso di appartenenza e di una nuova casa.

Il 21 marzo, nel terzo appuntamento, Melissa Turchi presenta il suo romanzo ‘Parole in grammi’, un’opera che esplora il potere delle parole e il loro peso nella vita di ciascuno di noi.

Il quarto incontro, quello del 28 marzo, vede protagonista Silvestro Neri, autore de ‘Il poeta nascosto’, una raccolta di racconti e versi che svelano il lato più intimo e poetico della vita. Un viaggio attraverso le parole e la musicalità della scrittura, che darà spazio alla bellezza dell’introspezione e della narrazione poetica.

A chiudere la rassegna, venerdì 4 aprile, Giuseppe Alessandrini, autore di ‘Tutto nacque dalla nebbia’. Un’opera evocativa, che attraverso atmosfere sospese e suggestive accompagna il lettore in un viaggio tra passato e presente, alla ricerca di storie e memorie nascoste nella nebbia del tempo.

Roberta Casini, sindaca di Lucignano: “La rassegna ‘Scrittori in borgo’ è un’occasione unica per avvicinarsi alla lettura in modo autentico e coinvolgente, ascoltando dalla voce degli autori il processo creativo e le storie che prendono forma sulla carta. Ogni incontro sarà un’opportunità di dialogo, confronto e scoperta, in uno spazio accogliente come la biblioteca omunale di Lucignano. Il nostro è un invito a lasciarsi trasportare dalle parole e dalle emozioni che solo la letteratura sa regalare”.

“Con ‘Scrittori in borgo’ – dichiara l’assessore alla cultura Stefano Cresti – vogliamo continuare a rendere Lucignano un vero hub culturale, dove la biblioteca ne è un punto di incontro dinamico dove le storie prendono vita.

Questa rassegna è un’occasione per avvicinare le persone ai libri in modo autentico, creando dialoghi diretti con gli autori e momenti di condivisione. Per questo motivo che il titolo della rassegna è incentrato sugli autori, che saranno presenti alle loro presentazioni.

La cultura non è qualcosa di distante, ma uno spazio vivo che cresce con la comunità. Vi aspettiamo per costruire insieme un’esperienza ‘fra le parole’ che lasciano il segno”.