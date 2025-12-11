9.1 C
Firenze
giovedì 11 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Arezzo città universitaria: accordo storico per il trasporto pubblico. Sconti anche agli over 26

Autolinee Toscane lancia tariffe speciali per gli iscritti agli atenei. Prezzi bassi per l'annuale e vantaggi per i pendolari tra le province

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
Autolinee Toscane, due fasce di garanzia per lo sciopero dell'8 novembre
Autolinee Toscane, due fasce di garanzia per lo sciopero dell'8 novembre (foto Met)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Muoversi in città diventa più facile ed economico per gli studenti. La Giunta comunale ha dato il via libera a un accordo strategico che abbatte i costi del trasporto pubblico. L’intesa coinvolge una vasta rete di partner: Comune, Azienda per il Diritto allo Studio (ARDSU), Università di Siena e per Stranieri, oltre al gestore Autolinee Toscane.

Le tariffe agevolate sono realtà. Per gli studenti under 26, l’abbonamento urbano annuale costerà solo 120 euro. C’è un’importante novità rispetto al passato. L’agevolazione viene estesa anche agli studenti con più di 26 anni, che pagheranno 170 euro. Inoltre, i benefici legati all’ISEE saranno validi anche per chi non risiede in Toscana.

Gli studenti potranno acquistare il titolo di viaggio direttamente sul sito. Basterà registrarsi nell’area dedicata. Il sistema riconoscerà automaticamente il diritto allo sconto grazie alle liste fornite dagli Atenei. L’operazione è finanziata con un contributo complessivo di 22.500 euro, ripartito tra Comune, Università e ARDSU.

Chi risiede in provincia e fa il pendolare può aggiungere all’abbonamento extraurbano una integrazione di soli 55,30 euro per usare liberamente anche i bus urbani di Arezzo. Ancora più vantaggiosa la formula per chi vive a Siena ma studia ad Arezzo (o viceversa). Con 240 euro complessivi si ottiene un pass valido per le reti urbane di entrambe le città.

L’obiettivo è duplice: aiutare economicamente gli studenti e incentivare una mobilità più green. Sulla stessa linea l’assessore Alessandro Casi, che parla di “tassello fondamentale” per una città moderna. Soddisfazione piena anche dai Rettori Di Pietra (Unisi) e Montanari (Unistrasi), che vedono in questo atto un servizio essenziale per la comunità studentesca aretina.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
9.1 ° C
12.1 °
8.8 °
92 %
1.5kmh
20 %
Gio
10 °
Ven
15 °
Sab
14 °
Dom
14 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1389)ultimora (1274)sport (60)demografica (32)attualità (25)Eurofocus (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati