Arezzo 2026, corsa fra molti candidati: il dopo Ghinelli apre una partita incerta

In pista per il centrosinistra l'ex assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, per il centrodestra l'attuale vicesindaca Tenti. Tutte le ipotesi

Vincenzo Ceccarelli, candidato sindaco di Arezzo (foto FB)
AREZZO — Le elezioni comunali del 2026 ad Arezzo si annunciano come una delle competizioni più affollate e imprevedibili della Toscana. Dopo due mandati del sindaco Alessandro Ghinelli, il centrodestra è chiamato a gestire una successione politica tutt’altro che semplice.

Nel centrosinistra la partita è aperta tra più nomi. Tra i più citati figurano l’ex assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, che ha ufficializzato la corsa, l’avvocato ambientalista Stefano Tenti e l’ex sindaco Francesco Romizi, mentre l’area civica e riformista ha lanciato la candidatura dell’ex parlamentare Marco Donati. ￼

Nel centrodestra la discussione è altrettanto intensa: tra i nomi circolati compaiono la vicesindaca Lucia Tanti, l’ex sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli e alcune ipotesi civiche come l’imprenditore della moda Beppe Angiolini, il cui nome è però tramontato per la rinuncia dello stesso. ￼

A completare il quadro ci sono candidature civiche come quella dell’imprenditore Michele Menchetti, che punta a intercettare l’elettorato indipendente. ￼

Arezzo rischia quindi di trasformarsi in una corsa molto frammentata, dove il risultato finale potrebbe dipendere più dalla capacità di coalizione che dalla forza dei singoli partiti.

