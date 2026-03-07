Incendio di bosco minaccia un’azienda agricola e case a Pieve Santo Stefano

PIEVE SANTO STEFANO – Un incendio di bosco di vaste proporzioni, scoppiato in località Felcina nel comune di Pieve Santo Stefano, ha fatto scattare nelle ultime ore un complesso coordinamento interregionale dei soccorsi. La criticità dell’evento e la vicinanza del rogo al confine hanno spinto la sala operativa a richiedere il supporto non solo delle forze toscane, ma anche dei reparti dell’Emilia-Romagna.

Sul campo, insieme ai vigili del fuoco di Arezzo e Sansepolcro, è giunta infatti una squadra da Forlì guidata da un Dos (Direttore operazioni di spegnimento), figura chiave per la gestione dei mezzi aerei e delle strategie di attacco al fuoco.

L’intervento è reso particolarmente complesso dalla necessità di proteggere obiettivi sensibili: un’azienda agricola e diverse abitazioni si trovano infatti proprio sulla linea di avanzamento dell’incendio. Mentre dal cielo l’elicottero del nucleo aretino ha martellato il fronte principale, a terra si è lavorato in sinergia tra i pompieri romagnoli e il sistema di volontariato antincendi boschivi (Aib) della Regione Toscana.

La situazione rimane monitorata con estrema attenzione: l’obiettivo è contenere il perimetro entro la serata, prima che il calo delle temperature e i cambi di corrente possano complicare ulteriormente le operazioni di bonifica di un’area boschiva considerata strategica per il polmone verde dell’Appennino.