Arezzo in vetta con il rigore di Pattarello: battuta la Samb

AREZZO – Arezzo sempre in testa al campionato, assieme al Ravenna, grazie alla vittoria di misura con la Sambenedettese.

Nella giornata di campionato per le toscane della domenica escono tutti i segni: X per la Pianese, beccata da un calcio di rigore assegnato al Campobasso in pieno recupero (1-1). Per e si inguaia il Pontedera, che finisce ko con il Carpi. Anche in questo caso il gol arriva in pieno recupero: è la beffa dell’ex Pietra.

Arezzo – Sambenedettese 1-0

AREZZO: Venturi; De Col, Gilli, Chiosa, Righetti; Eklu, Guccione (84’Tito), Chierico (53’Iaccarino); Pattarello (84’Perrotta), Djamanca,Tavernelli (70’Ravasio). A disposizione: Trombini, Galli, Meli, Gigli, Arena, Sussi. All.: Bucchi.

SAMBENEDETTESE: Cultraro; Zoboletti, Zini, Dalmazzi, Tosi; Konate, M.Toure (87’Battista), Candellori; Marranzino (N.Toure); Sbaffo (87’Iaiunese); Eusepi (61’Alfieri). A disposizione: Grillo, Ponzanetti, Chelli, Lulli, Vesprini, Napolitano, Martins, Scafetta. All.: Mancinelli.

ARBITRO: Rispoli di Locri

RETI: 60’ rig.Pattarello

NOTE: Spettatori 5100. Ammoniti Cultraro, Iaccarino, N.Toure, Perrotta. Espulso Tosi per doppia ammonizione

AREZZO – Un successo che profuma di maturità e consapevolezza. L’Arezzo di Bucchi, costretto a reinventarsi tra assenze e soluzioni d’emergenza, ha piegato la Sambenedettese con un rigore di Pattarello, conquistando tre punti preziosi al termine di una partita sofferta, segnata da episodi da moviola e da una gestione lucida nei momenti chiave.

La gara si era aperta con un Arezzo schierato senza un vero centravanti, Varela adattato nel ruolo di falso nove e il giovane Sussi in panchina. La Samb, ordinata nel suo 4-2-3-1, ha provato a colpire con Sbaffo e Marranzino, fermati da Venturi e dalla difesa amaranto. Al 16’ episodio da moviola: Sbaffo si è infilato tra i centrali, contrastato da Gilli prima di entrare in area. Per l’arbitro Rispoli non c’è fallo. Al 33’ Varela aveva trovato la rete su assist di Mawuli, ma l’azione è stata annullata per una presunta scorrettezza del ghanese, anche in questo caso confermata al monitor. Decisioni che hanno lasciato più di un dubbio.

Nel finale di frazione l’Arezzo ha provato a scuotersi: Pattarello ha impegnato Cultraro con un tiro debole, mentre Mawuli ha sprecato di testa una ghiotta occasione. Al 47’ nuova revisione per una trattenuta su Gilli in area, ma Rispoli ha lasciato correre. Si è andati al riposo sullo 0-0, con gli amaranto meno incisivi del solito e la Samb attenta ma poco pericolosa.

Nessun cambio nell’intervallo, ma la partita si è accesa subito. Al 4’ Guccione ha imbucato Mawuli, fermato da Cultraro. Al 7’ Bucchi ha inserito Iaccarino per un Chierico impreciso, e poco dopo è arrivata la svolta: al 10’ Varela ha servito Pattarello, steso da Tosi in area. Secondo giallo per il difensore e rigore per l’Arezzo.

Dopo l’ennesima revisione Fvs, al 14’ Pattarello ha trasformato con freddezza, incrociando il sinistro all’angolino. Ottavo gol stagionale per il numero 10, il terzo dal dischetto. Con la Samb in dieci, gli amaranto hanno preso in mano la gara, gestendo senza patemi e inserendo anche Ravasio per dare peso all’attacco. Negli ultimi quindici minuti l’Arezzo ha controllato con ordine, senza concedere spazi e ripartendo con intelligenza. La Samb non ha più trovato sbocchi, mentre gli amaranto hanno mostrato solidità e compattezza, portando a casa una vittoria meritata.

Campobasso – Pianese 1-1

CAMPOBASSO: Tantalocchi; Papini, Lancini (22’ st Di Livio), Armini (1’ st Celesia); Cristallo, Brunet, Gargiulo, Martina; Gala (38’ st Ravaglioli); Magnaghi (22’ st Padula), Leonetti (1’ st Bifulco). A disposizione: Rizzo, Muzi, Lanza, Cerretelli, Nocerino, Lombari, Pierno, Serra, Parisi. Allenatore: Zauri.

PIANESE: Filippis; Ercolani, Gorelli, Masetti; Coccia, Simeoni, Bertini M. (45’ st Balde), Chesti; Peli (25’ st Sodero), Tirelli (45’ st Proietto); Bellini (33’ st Fabrizi). A disposizione: Bertini T., Porciatti, Puletto, Sussi, Spinosa, Bigiarini, Xhani, Martey. Allenatore: Birindelli.

ARBITRO: Palmieri di Brindisi (Martinelli – Fumarulo)

RETI: 25’ pt Bellini, 54’st rig. Bifulco

NOTE: Ammoniti Bellini, Armini, Chesti, Celesia, Ercolani, Filippis

PIANCASTAGNAIO – È un boccone amaro quello che deve mandare giù la Pianese, che a Campobasso parte bene, si porta in vantaggio con il settimo centro in campionato di Bellini e poi tiene sotto controllo la contesa per tutto l’arco della gara. In pieno recupero, tuttavia, le zebrette si vedono comminare un penalty a sfavore che lascia molti dubbi, dopo che i padroni di casa avevano richiamato l’ausilio dell’FVS. Il rigore trasformato da Bifulco vanifica così una prova di grande carattere che la formazione di mister Birindelli avrebbe meritato di fare sua per quanto mostrato in campo.

Il primo affondo è bianconero dopo soli tre giri di lancette, Coccia trova Bellini ben appostato a centro area ma l’attaccante manca di pochissimo il controllo. Al 6’ Simeoni lancia in profondità con i giri giusti Bellini, che si invola verso lo specchio ma viene anticipato al limite dell’area da Tantalocchi, uscito al di fuori dei pali della sua porta. All’8 Pianese ad un passo dal vantaggio: Coccia disegna una parabola da calcio da fermo con i giri giusti, Gorelli svetta di testa indirizzando la sfera verso l’incrocio dei pali, ma Tantalocchi si supera mandando in angolo. Il Campobasso si fa vedere per la prima volta all’11, Cristallo riceve palla sul lato destro dell’area di rigore ma il suo tentativo non inquadra lo specchio. Sette minuti più tardi Gala fa partire una traiettoria insidiosa dalla sinistra, il suo traversone attraversa tutta l’area di rigore senza che nessuno lo riesca ad intercettare. Al 25’ si sblocca il punteggio in favore delle zebrette: Tirelli riconquista palla a centrocampo, Chesti si impossessa della sfera e trova alla perfezione un corridoio centrale per Bellini, che si lancia in velocità e dopo aver portato palla per qualche metro si presenta a tu per tu con Tantalocchi, non lasciandogli scampo con una conclusione che si spegne all’angolino sul secondo palo. Non finisce qui però il pressing delle zebrette, che cinque minuti dopo si ripresentano in area di rigore avversaria: l’arbitro in un primo momento ravvisa anche un penalty in favore della formazione bianconera per un pestone ai danni dello stesso Bellini, ma dopo il controllo all’Fvs rivede la sua decisione togliendo il rigore. La Pianese si fa ancora pericolosa nel primo dei tre minuti di recupero, quando Chesti calcia al volo impegnando Tantalocchi. La prima frazione si chiude sul parziale di 0-1.

Riparte con un bel piglio anche nella ripresa la formazione di mister Birindelli, che al 2’ prova a farsi vedere con Tirelli, sfuggito bene sull’out mancino, il suo cross viene però allontanato dalla difesa del Campobasso. La risposta dei molisani arriva al 7’: Martina entra in area e crossa in mezzo, Magnaghi svetta più in alto di tutti, ma sul suo colpo di testa Filippis risponde da campione mandando la sfera sulla traversa. Le zebrette non si scompongono e al 9’ costruiscono un’altra grande occasione in contropiede, con Bellini che apparecchia per Coccia, il cui tiro viene però parato da Tantalocchi. Al 19’ è il Campobasso a rifarsi vivo, con un colpo di testa di Magnaghi su cui fa buona guardia ancora una volta Filippis. L’estremo difensore bianconero si dimostra attento anche cinque minuti più tardi sulla rasoiata di Martina, respinta senza affanni. Zebrette nuovamente in attacco al 35’, quando la punizione di Coccia dai trenta metri si alza troppo sopra la traversa. Campobasso che ci riprova al 40’, Bifulco sul lato destro si allarga e crossa verso il primo palo provando a sorprendere Filippis, che però anche stavolta legge bene la traiettoria. Un’importante opportunità la crea la Pianese nel primo dei sei minuti di recupero, in un’azione costruita dai nuovi entrati: Balde lancia Fabrizi che si allarga sul lato corto destro dell’area di rigore e crossa verso Sodero, anticipato però sul più bello da Tantalocchi. Malgrado una situazione di pieno controllo, nel finale i bianconeri subiscono una beffa immeritata: una leggera spinta in area di rigore porta il Campobasso a richiamare l’arbitro al video supporto, e dopo revisione il direttore di gara indica il dischetto. Bifulco si incarica della battuta e realizza. Non basta un tentativo finale per riportarsi avanti, la partita finisce 1-1

Pontedera – Carpi 0-1

PONTEDERA: Vannucchi, Migliardi, Pretato, Perretta, Cerretti, Faggi, Ladinetti, Manfredonia, Ianesi (77′ Scaccabarozzi), Vitali, Nabian. A disp.: Raffi, Strada, Vona, Milazzo, Corradini, Gueye, Tarantino, Paolieri, Pietrelli, Bassanini, Tempre, Coviello, Andolfi, Battimelli. All.: Menichini.

CARPI: Sorzi, Verza (56′ Tcheuna), Zagnoni, Panelli, Stanzani (56′ Cecotti), Casarini (85′ Figoli), Rossini (85′ Amayah), Sall (70′ Gerbi), Rosetti, Cortesi, Pietra. A disp.: Scacchetti, Perta, Forte, Arcopinto, Visani. All.: Cassani.

ARBITRO: Cerea di Bergamo (Cassano-Galigano)

RETI: 96′ Pietra