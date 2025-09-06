Ravasio regala i tre punti all’Arezzo, la Pianese fa l’impresa a Sassari

Getting your Trinity Audio player ready...

Un sabato di calcio che sorride alla Toscana. Al Comunale” l’Arezzo piega la Vis Pesaro grazie al guizzo di Ravasio, decisivo nel finale di partita. A Sassari, invece, la sorpresa porta il nome della Pianese, che espugna il campo della Torres con un netto 2-0.

Arezzo-Vis Pesaro 1-0

Un pomeriggio intenso al Comunale, chiuso con il boato del pubblico amaranto. Dopo una partita nervosa e piena di episodi, l’Arezzo piega la Vis Pesaro grazie a un gol di Ravasio all’ultimo quarto d’ora.

La gara si apre con tensione alta. Bucchi conferma gran parte della squadra di Pontedera, con Gigli al posto dello squalificato Chiosa e De Col al debutto in amaranto. Dall’altra parte Stellone sceglie il giovane Ferrari in attacco per sostituire lo squalificato Jallow. La partita inizia in ritardo per un problema tecnico, ma da subito il clima è incandescente.

Al 3’ l’arbitro sventola un rosso diretto a Cianci, poi trasformato in giallo dopo revisione al Var. Poco dopo arriva l’espulsione del ds Cutolo per proteste. Fioccano i cartellini: Mawuli, Vezzoni e Paganini finiscono sul taccuino dei cattivi già nel primo tempo. L’Arezzo ci prova con Pattarello e Tavernelli, ma la difesa ospite respinge ogni tentativo. Al 48’ occasione clamorosa con Cianci che di testa non trova lo specchio. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa Stellone corre ai ripari, ma è l’Arezzo a sfiorare il vantaggio. Pattarello al 55’ calcia a botta sicura, ma un difensore salva sulla linea a porta vuota. La Vis si affida ai cambi, mentre Bucchi inserisce energie fresche: dentro Tito, Iaccarino, Varela e Ravasio.

Al 79’ il momento decisivo. Guccione inventa tra le linee, Iaccarino conclude in diagonale e Pozzi non trattiene: Ravasio è il più lesto di tutti e insacca l’1-0. Il Comunale esplode, l’arbitro viene richiamato al monitor ma la rete viene convalidata. Per l’attaccante amaranto è il primo gol stagionale, il quinto con la maglia dell’Arezzo.

Dopo una battaglia di nervi e di cuore l’Arezzo ottiene una pesantissima vittoria, la terza consecutiva.

Il tabellino

AREZZO (4-3-3)

: Venturi; De Col, Gilli, Gigli, Righetti (64′ Tito); Mawuli (84′ Perrotta), Guccione, Chierico (64′ Iaccarino); Pattarello, Cianci (69′ Ravasio), Tavernelli (69′ Varela Djamanca). All. Bucchi

VIS PESARO (3-4-1-2): Pozzi; Ceccacci, Di Renzo, Primasso (46′ Beghetto); Tavernaro (53′ Ventre), Paganini, Pucciarelli (86′ Giovannini), Vezzoni; Di Paola (62′ Tonucci); Nicastro, Ferrari (62′ Stabile D.P). All. Stellone

RETI: 80′ Ravasio

NOTE: Ammoniti Cianci (A), Mawuli (A), Vezzoni (VP), Primasso (VP), Paganini (VP), Di Paola (VP), Di Renzo (VP), Varela Djamanca (A).

Torres-Pianese 0-2

La Pianese espugna il Vanni Sanna con un successo pesante. La squadra di Birindelli vince 2-0 sulla Torres, sfruttando al meglio le occasioni nella ripresa e approfittando dell’inferiorità numerica dei rossoblù.

Il primo tempo è stato equilibrato. Qualche fiammata da entrambe le parti, con Bellini vicino al gol e Petriccione bravo a salvare la sua porta. La Torres ha provato a pungere con Zecca e Musso, ma senza precisione. La svolta è arrivata al 33’, quando Brentan è stato espulso dopo un secondo giallo rivisto al Var. I padroni di casa hanno chiuso in dieci uomini, complicando il prosieguo della gara.

Nella ripresa la Pianese ha alzato i ritmi. Al 47’ sugli sviluppi di un corner è stato Simeoni a sbloccare il risultato, con una zampata in area dopo una serie di rimpalli. La Torres ha reagito con orgoglio, ma l’uomo in meno si è fatto sentire. Tirelli, da ottima posizione, ha sprecato il possibile pareggio, calciando alto da due passi.

All’83’ la sentenza: punizione dalla sinistra, pallone velenoso che attraversa l’area, la difesa rossoblù non libera e Bellini insacca il raddoppio. Nel finale, nervi tesi. Birindelli è stato espulso per proteste, mentre Mercadante e Scheffer hanno rimediato gialli pesanti. La Torres ha provato a riaprire la partita senza mai riuscirci, complici anche gli errori sotto porta.

Dopo sette minuti di recupero è arrivato il triplice fischio. La Pianese porta a casa tre punti d’oro e conferma solidità e cinismo. La Torres, invece, dovrà riflettere sulle troppe disattenzioni e sulla gestione di una gara rimasta compromessa dall’espulsione nel primo tempo.

Il tabellino

TORRES (3-5-2)

: Petriccione; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca (63′ Starita), Brentan, Giorico (86′ Masala), Nunziatini (38′ Sala), Bonin (63′ Scheffer); Lunghi, Musso (85′ Diakite). All. Pazienza.

Pianese (3-5-2): T. Bertini; Ercolani, Masetti, Chesti (46′ Coccia); Sussi (46′ Vigiani, 62′ Tirelli), Proietto, M. Bertini (90′ Sodero), Simeoni, Martey; Bellini, Fabrizi (62′ Gorelli). All. Birindelli

RETI: 47′ Simeoni, 83′ Bellini

NOTE: Ammoniti Brentan (T), M. Bertini (P), Sussi (P), Fabriani (T), Giorico (T), Scheffer (T), Mercadante (T), Proietto (P). Espulso Brentan (T)