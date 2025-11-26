Coppa Italia di serie C, Arezzo eliminata ai calci di rigore dal Latina

Getting your Trinity Audio player ready...

Arezzo – Latina 5-6 dcr (0-0)

AREZZO: Trombini; Perrotta, Arena, Gilli (46’st Righetti), Tito; Ferrara (63’Tavernelli), Iaccarino, Meli (78’Guccione); Pattarello (46’st Djamanca), Concetti (16’Eklu), Sussi. A disposizione: Galli, Venturi, Chiosa, Chierico, Errunghi, Cianci, Oscurato, Ravasio. All.Bucchi

LATINA: Basti; Dutu, Parodi, Regonesi; Pannitteri (68’Parigi, 84’Gagliano), Farneti (75’Pellitteri), Scravaglieri, Quieto (84’Porro), Ercolano; Ekuban (68’Riccardi), Fasan. A disposizione: Iosa, Mastrantonio, Calabrese, Pace, Catasus, Di Giovannantonio, De Marchi. All. Bruno

ARBITRO: Mazzer di Conegliano

NOTE: Ammoniti Sussi, Farneti, Ercolano, Basti. Espulso Basti

SEQUENZA RIGORI: Guccione gol, Riccardi gol, Tito gol, Gagliano gol, Iaccarino gol, Scravaglieri gol, Tavernelli gol, Parodi gol, Djamanca gol, Pellitteri gol, Righetti parato, Fasan gol.

AREZZO – Si ferma agli ottavi di finale il cammino dell’Arezzo in Coppa Italia. Al termine di una gara equilibrata e senza reti nei tempi regolamentari, gli amaranto sono stati sconfitti dal Latina ai calci di rigore (6-5). Decisivo l’errore di Righetti dagli undici metri e la parata del difensore Ercolano, che ha sostituito tra i pali l’espulso Basti. A firmare il gol vittoria è stato Fasan, che ha regalato ai pontini la qualificazione ai quarti di finale contro la Pro Vercelli.

Mister Bucchi ha dato fiducia a tre ragazzi della Primavera: Ferrara e Concetti, già visti in prima squadra, e Sussi, all’esordio assoluto. Assenti Dell’Aquila, Dezi e Renzi per infortunio, Gigli per squalifica, mentre De Col ha osservato un turno di riposo.

Il Latina ha sfiorato il vantaggio all’11’: punizione di Pannitteri che ha scavalcato la barriera e colpito la traversa con Trombini battuto. Poco dopo, sfortuna per l’Arezzo: Concetti, classe 2006, ha dovuto abbandonare il campo per un problema al ginocchio, sostituito da Mawuli.

Gli amaranto hanno reagito con Iaccarino, protagonista di una conclusione dalla distanza (24’) e di un assist per Ferrara (28’), murato da Basti. La più grande occasione è arrivata allo scadere: punizione di Pattarello respinta da Basti, con la palla rimasta viva in area ma né Gilli né Meli sono riusciti a spingerla in rete.

Squadre al riposo sullo 0-0.

La ripresa si è aperta con i cambi di Bucchi: dentro Righetti e Varela. La gara ha continuato a vivere di grande equilibrio, con poche emozioni fino alla mezz’ora. Al 32’ Tavernelli ha sfiorato il gol con un cross rasoterra, mentre al 36’ Arena ha anticipato tutti di testa su corner di Guccione, ma la palla è uscita di poco.

Il Latina ha risposto al 40’ con un rasoterra di Riccardi, deviato in angolo da Trombini. Finale incandescente: al 45’ il portiere ospite Basti è stato espulso per fallo su Varela fuori area. Con i cambi già esauriti, tra i pali è andato il difensore Ercolano. L’Arezzo ha avuto subito l’occasione con la punizione di Guccione, ma il tiro non ha inquadrato lo specchio.

Dopo tre minuti di recupero, punteggio ancora fermo sullo 0-0.

Dal dischetto la lotteria ha premiato il Latina. L’errore di Righetti è stato decisivo, mentre il difensore Ercolano, improvvisato portiere, ha compiuto l’impresa respingendo un tiro dagli undici metri. A chiudere la serie è stato Fasan, che ha firmato il 6-5 e regalato ai pontini la qualificazione ai quarti di finale contro la Pro Vercelli.