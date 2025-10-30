L’Arezzo non si ferma neanche in Coppa: superata la Torres

Getting your Trinity Audio player ready...

Arezzo – Torres 2-0AREZZO

: Trombini; Perrotta (71’De Col), Arena, Chiosa, Tito; Meli (46’Ferrara), Eklu (60’Chierico), Iaccarino (60’Guccione); Dell’Aquila, Ravasio (79’Concetti), Djamanca. A disp: Venturi, Galli, Pattarello, Gilli, Tavernelli, Righetti, Cianci. All.Bucchi

TORRES: Zaccagno; Scheffer (26’Lattanzio), Biagetti, Idda (46’Mercadante), Nunziatini; Bonin, Brentan, Masala, Zambataro (71’Dumani); Lunghi (60’Musso), Starita (71’Mastinu). A disp: Petriccione, Marano, Sala, Carboni, Giorico, Fabriani, Frau. All. Zauri

ARBITRO: Bozzetto di Bergamo

RETI: 24’Dell’Aquila, 76’Ravasio

NOTE: Spettatori 1168 (13 ospiti), ammoniti Biagetti (T), Eklu (A), Nunziatini (T).

AREZZO – Gli amaranto di Bucchi non si fermano neanche in Coppa Italia.

L’Arezzo prosegue il cammino con una vittoria netta e convincente. Gli amaranto superano 2-0 la Torres grazie alle reti di Dell’Aquila e Ravasio, conquistando il pass per gli ottavi di finale. Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 26 novembre, quando la squadra di Bucchi affronterà in casa la vincente di Latina-Perugia, in programma domani sera. La gara, disputata in turno secco e senza supplementari, ha visto un Arezzo determinato e brillante, capace di gestire le difficoltà e di colpire nei momenti chiave. Un successo che conferma la crescita del gruppo e regala fiducia in vista del prossimo impegno di campionato contro il Campobasso.

La prima occasione è della Torres, che all’ 11’ sfonda a destra con Lunghi: il suo diagonale sfiora il palo. L’Arezzo risponde subito con una bella azione corale: Varela serve Iaccarino, che premia l’inserimento di Tito. Cross basso sul secondo palo, Dell’Aquila arriva in scivolata ma non riesce a spingere in rete da due passi. Il numero 77 amaranto ci riprova poco dopo con una serpentina che lo porta al tiro: traiettoria larga, ma gli applausi del Comunale non mancano. Sono circa un migliaio gli spettatori presenti, con la Sud che si fa sentire nonostante i vuoti. In curva ospiti, una decina di tifosi sassaresi. Al 24’ l’Arezzo passa: Varela ruba palla in zona offensiva e serve Ravasio. Il tiro del centravanti viene respinto da Zaccagno, ma Dell’Aquila è pronto e di testa lo infila in controtempo, trovando l’angolino. È il primo gol stagionale per l’esterno offensivo classe 2004, mancino puro, cresciuto nel Torino e reduce da un’annata tra Pro Vercelli e Messina. La Torres prova a reagire con Zambataro, che calcia dai venti metri con il destro, suo piede debole: conclusione potente ma fuori misura. L’Arezzo invece palleggia con personalità e costruisce ancora: Tito e Varela dialogano bene, il portoghese calcia forte ma impreciso. Nel finale di tempo Meli si prende la scena con tre tentativi in rapida successione: prima calcia fuori da buona posizione, poi sfiora il gol con una botta spettacolare, infine prova il sinistro dopo un doppio passo ma la palla finisce alta. Al 46’ scontro fortuito in area tra Meli e Biagetti: entrambi a terra, intervengono i sanitari. Ha la peggio il centrocampista amaranto, che si rialza con una vistosa fasciatura.

Meli non ce la fa e deve abbandonare. Al suo posto il giovane Ferrara, classe 2007, aggregato alla prima squadra fin dal ritiro estivo di Storo. Subito un giallo per Mawuli, poi doppia occasione amaranto: Zaccagno si oppone prima a Varela e poi ad Arena. Al 15’ Bucchi cambia ancora: fuori Iaccarino e Mawuli, dentro Guccione e Chierico. Il modulo resta invariato. Al 25’ esce anche Perrotta, tra i migliori in campo, per un problema fisico: entra De Col. L’Arezzo continua a gestire il vantaggio e al 31’ trova il raddoppio con una splendida azione corale. Dell’Aquila serve De Col, che arriva a tutta velocità alle sue spalle e crossa con precisione. Ravasio è puntuale e insacca da due passi: 2-0. È il primo gol in Coppa per il centravanti, il quarto stagionale. Nel finale non succede più molto. L’Arezzo controlla, la Torres non riesce a riaprire la gara. Al triplice fischio, il Comunale applaude una prestazione solida e matura. Gli amaranto avanzano agli ottavi e si preparano a una nuova sfida casalinga.

Sabato si gioca con il Campobasso in casa alle 14,30. Oggi (30 ottobre) la squadra si allena già in mattinata al Leboli.