Si infiamma il mercato toscano di serie C: 4 arrivi al Pontedera, due all’Arezzo

FIRENZE – Si infiamma il mercato toscano di serie C.

Scatenato, su quel fronte, il Pontedera, forte della nuova proprietà. Arrivano in granata Andrea Caponi, Luca Piana, Francesco Dell’Aquila e Philip Yeboah.

Caponi, centrocampista classe ’88, ‘bandiera’ granata con circa 300 presenze, torna a vestire la maglia della squadra della sua città dopo tre anni e mezzo, portando esperienza e leadership. È un ritorno anche quello di Piana, difensore classe ’94, già in granata dal 2019 al 2021. Il roccioso centrale, che può vantare una lunga esperienza in serie C, arriva a titolo definitivo dalla Cavese. Arriva dal Torino, in prestito, Dell’Aquila: esterno offensivo rapido e versatile, classe ’04, ex Pro Vercelli e Messina, è reduce da una prima metà di stagione all’Arezzo. Proviene dal Monopoli, in prestito, Yeboah. Punta centrale ghanese classe 2002, ex Hellas Verona, Mantova e Lucchese, ha all’attivo 17 gol in C. Nel 2020, con i veneti, ha esordito in Serie A. Nel contempo il giovane Riccardo Maestrelli passa alla Union Clodiense.

Movimenti anche in casa Arezzo che ha acquisito a titolo definitivo dalla Salernitana 1919 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mauro Coppolaro, difensore classe 1997, che ha firmato un contratto con il club amaranto fino al 30 giugno 2027. Coppolaro, centrale di grande struttura fisica e affidabilità, vanta oltre 150 presenze tra serie B e serie C. Cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, ha indossato le maglie di Latina, Brescia, Venezia, Reggina e Carrarese prima dell’approdo alla Salernitana, con cui ha iniziato la stagione in corso. È un dfensore d’esperienza, abile nel gioco aereo e dotato di duttilità tattica.

Acquisite con la formula del prestito con obbligo di riscatto dal Pisa le prestazioni sportive di Alessandro Arena, attaccante classe 2000, reduce dalla prima parte di stagione alla Carrarese. Esterno offensivo, mancino naturale, Arena è un profilo capace di abbinare tecnica e velocità. Cresciuto nel settore giovanile del Catania, ha maturato esperienza in serie C con le maglie di Gubbio, Carrarese e, in precedenza, con il Pisa, club proprietario del suo cartellino fino al trasferimento in amaranto. Arena ha firmato un contratto con l’Arezzo fino al 30 giugno.

Trasferito a titolo definitivo, invece, il calciatore Matteo Arena.

La Pianese, invece, pensa al campo ed è pronta a inaugurare il 2026 con una sfida di prestigio contro l’Ascoli. Dopo la pausa per le festività natalizie, la formazione amiatina torna in campo per affrontare i marchigiani, aprendo il girone di ritorno nella prima gara del nuovo anno, forte di un momento di forma estremamente positivo. I bianconeri arrivano all’appuntamento con cinque risultati utili consecutivi alle spalle e tre partite senza subire reti, segnali di solidità e crescita che vedono le zebrette determinate a proseguire nel proprio percorso. Ad arbitrare la sfida, in programma alle 14.30 di domani (3 gennaio) sarà il signor Maksym Frasynyak di Gallarate, coadiuvato da Sebastian Petrov di Roma 1 e Giampaolo Jorgji di Albano Laziale. Nicolò Dorillo di Torino sarà il quarto uomo, mentre Federico Linari di Firenze ricoprirà il ruolo di operatore addetto all’Fvs.

A presentare la gara, come di consueto, è stato l’allenatore della prima squadra Alessandro Birindelli: “I ragazzi sono rientrati dalla sosta con entusiasmo e questo è un aspetto molto importante, perché ti aiuta nel lavoro quotidiano. Sappiamo che si apre un girone di ritorno che si prospetta difficile; questo è un raggruppamento in cui ormai le squadre si sono studiate e conoscono bene pregi e difetti reciproci. Noi dobbiamo migliorare quegli aspetti in cui siamo andati un pochino meno bene nel girone d’andata, in particolare nella fase di riconquista del pallone e nella gestione del possesso subito dopo il recupero”.

“Passando alla partita con l’Ascoli, i numeri parlano chiaro: è una squadra da vertice – ha spiegato il tecnico –. Ha il terzo miglior attacco del girone, la miglior difesa, è prima per possesso palla, dribbling e intensità nel pressing. Non sono opinioni, ma dati. A livello di gioco e qualità dei giocatori è probabilmente una delle migliori squadre del girone. Sarà una partita complicata, contro una formazione molto forte in entrambe le fasi. Noi però abbiamo le nostre armi: compattezza, equilibrio e pazienza. Sarà una gara di grande sacrificio, ma ci faremo trovare pronti”.