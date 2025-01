Tre pareggi e una sconfitta nella prima giornata del 2025 per le toscane di C

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Tre pareggi e una sconfitta. Questo il quadro della seconda giornata di ritorno del campionato di serie C per le toscane.

Nell’anticipo di sabato era andata male una sfida delicata per la classifica alla Lucchese. In palio contro il Gubbio c’erano importanti punti salvezza e sono andati agli umbri. Tanti, troppi gli errori dei rossoneri: dopo il botta e risposta fra Tommasini e Selvini prima della fine del primo tempo Corsinelli porta avanti i padroni di casa. Di Tommasini nel secondo tempo il tris locale che rende critica la situazione della Lucchese, chiamata ad un immediato riscatto in un’altra sfida salvezza con la Spal.

Tutte nel giorno dell’Epifania le altre gare delle toscane e tutti pareggi. Il big match era quello dell’Arezzo al Comunale contro la Vis Pesaro. Gli amaranto giocano in superiorità numerica per l’espulsione di Coppola per un tempo e qualche spicciolo ma il forcing per sbloccare il risultato, in una giornata che sarebbe stata propizia per la classifica, non serve.

Sta stretto alla Pianese l’1-1 contro l’Ascoli a Piancastagnaio. I marchigiani, forti di tutti i favori dei pronostici, vanno in vantaggio nel primo tempo con un gol da rapace di Forte. I padroni di casa, che vanno a riposo in svantaggio, non demordono ma anzi, nel secondo tempo scendono in campo col piglio giusto. Complice anche l’espulsione di Gagliolo, la Pianese prima la riagguanta con Mignani e poi mette alle corde gli avversari. L’Ascoli va in trincea ma resiste e conquista un punto.

Di prestigio anche il pareggio del Pontedera con la Ternana, una delle candidate assieme a Virtus Entella e Pescara, al primo posto in campionato. Pallino del gioco a lungo nelle mani dei padroni di casa, ma il Pontedera difende bene e nella ripresa riesce anche a mettere la testa avanti con Vitali, Van Ransbeeck e Italeng. Ma nessuna delle due formazioni riesce a modificare il tabellino iniziale.