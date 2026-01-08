4 C
Firenze
giovedì 8 Gennaio 2026
Un ex serie A per l’Arezzo: preso Artur Ionita dalla Triestina

Classe 1990 in massima serie vanta 221 presenze, 14 gol e 12 assist compresa la Coppa Italia. È stato anche nazionale moldavo

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Artur Ionita (foto Ss Arezzo)
AREZZO – Un ex serie A per l’Arezzo. 

L’Arezzo si è assicurato dalla Triestina il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Artur Ioniță. Classe 1990, il giocatore ha sottoscritto un contratto con il club amaranto fino al 30 giugno 2027.

Cresciuto calcisticamente nello Zimbru Chișinău, Ioniță ha poi intrapreso un quadriennio di alto livello con l’Aarau, in Svizzera, prima di approdare in Italia. Dal 2014/15 al 2020/21 ha militato stabilmente in Serie A, totalizzando 221 presenze, 14 gol e 12 assist tra campionato e Coppa Italia con le maglie di Hellas Verona, Cagliari e Benevento. Con il club campano ha disputato anche la stagione 2021/22 in serie B, collezionando 41 presenze, 2 reti e 1 assist tra campionato, playoff e Coppa Italia. Nelle due annate successive ha proseguito in cadetteria vestendo le maglie di Pisa e Modena, con un bilancio complessivo di 26 gare, 1 gol e 1 assist, prima del passaggio al Lecco.

Con la Triestina, in questo avvio di stagione, ha realizzato 5 reti, l’ultima delle quali contro l’Alcione Milano. Nel suo prestigioso curriculum figurano inoltre 81 presenze (di cui 17 con la fascia da capitano) e 5 gol con la nazionale moldava, oltre al riconoscimento di calciatore moldavo dell’anno, ottenuto nel 2014 e nel 2019.

