Lieto fine per la ricerca di un 85enne disperso nella zona della stazione di Montelupo

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Lieto fine per la ricerca partita ieri sera (8 ottobre) nel comune di Montelupo Fiorentino nelle vicinanze della stazione ferroviaria, di un uomo di anni 85 che risultava disperso.

Sul posto la squadra di terra dei vigili del fuoco, per fare il punto della situazione con i carabinieri. Attivata la procedura di ricerca a persona con il piano prefettizio, inviati sul posto il nucleo Sapr Toscana per effettuare con i droni la scansione con il lifeseeker per la ricerca del dispositivo cellulare e per effettuare dei sorvoli con la termocamera, operazioni ostacolate dalla fitta vegetazione presente sulla zona.

Inviati anche i cinofili e l’unità di comando locale con i personale specializzato in topografia che pianifica e coordina le operazioni di ricerca.

L’uomo disperso è stato ritrovato in vita da una persona che si trovava nella zona di Carmignano durante la ricerca di funghi questa mattina (9 ottobre). Prima ha trovato il telefono cellulare e dopo poco l’uomo che è stato affidato al personale sanitario per i controlli di rito.